EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Pontevedra (0-0)

El Suárez Puerta acoge, desde las 18.30 horas, el duelo entre los dos equipos revelación de esta temporada en Primera Federación, el Avilés y el Pontevedra. El cuadro gallego, en puestos de play-off, suma cuatro victorias consecutivas, mientras que los asturianos afrontar el partido tras caer en su último compromiso ante el Ourense. Este encuentro, además, cierra la primera vuelta de ambos conjuntos.

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Borja Granero, Osky; Gete, Kevin Bautista; Quicala, Santamaría, Cayarga; Raúl Rubio.

Alineación del Pontevedra: Marqueta; Eimil, Ribeiro, Miki Bosch, Miguel Cuesta; Tiago, Montoro, Yelko Pino, Vidorreta; Comparada, Resende.

Minuto 19. El árbitro anula un gol al Pontevedra por fuera de juego.