Una jugada del partido

Una jugada del partido / Mara Villamuza

Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Suárez Puerta acoge, desde las 18.30 horas, el duelo entre los dos equipos revelación de esta temporada en Primera Federación, el Avilés y el Pontevedra. El cuadro gallego, en puestos de play-off, suma cuatro victorias consecutivas, mientras que los asturianos afrontar el partido tras caer en su último compromiso ante el Ourense. Este encuentro, además, cierra la primera vuelta de ambos conjuntos.

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Borja Granero, Osky; Gete, Kevin Bautista; Quicala, Santamaría, Cayarga; Raúl Rubio.

Alineación del Pontevedra: Marqueta; Eimil, Ribeiro, Miki Bosch, Miguel Cuesta; Tiago, Montoro, Yelko Pino, Vidorreta; Comparada, Resende.

Incidentes con aficionados del Betis en el Tartiere: intentos de colarse, cargas y una auxiliar herida

Las exigencias de la Real Sociedad dificultan la salida de Karrikaburu, objetivo del Sporting

Así... muy difícil: el análisis de Josu Uribe sobre el partido del Sporting en Cádiz

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Pontevedra (0-0)

Denegada: una camarera con fibromialgia y artritis reumatoide pide la incapacidad permanente y no se la dan porque sus dolencias "cursan con brotes"

Críticas a la visita de Barbón al Papa: "Se preocupa más del folclore que del peaje del Huerna"

El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: "Ha sido emocionante"

