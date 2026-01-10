Homenaje al histórico presidente del Base Oviedo Pepe Rionda
Pepe Rionda, que acaba de dejar la presidencia del Confía Base Oviedo tras 33 años al frente del club, será homenajeado hoy en el restaurante Casa Lobato, en Oviedo. El fundador y alma del club carbayón, que compite en División de Honor Plata, recibirá el cariño del deporte asturiano. Hoy, además, el Lobas Oviedo vuelve a competir en División de Honor Oro para medirse (20:00) al Mislata en el Florida Arena. También habrá derbi gijonés en Primera Nacional (17:00) entre el Royal Premium y el Grupo.
