Joel Álvarez augura, durante la presentación del HOOK FC, “un antes y un después” para las MMA en Gijón

Gijón vuelve a situarse en el mapa de las artes marciales mixtas. Y lo hace con el aval de uno de los nombres más importantes del MMA español, Joel Álvarez, que no dudó en señalar que el evento de esta tarde en el Gijón Arena “puede marcar un antes y un después” y ser “el inicio de Hook FC”.

Con esa idea de fondo tuvo lugar la presentación oficial de Hook FC, una nueva promotora que aterriza en el Gijón Arena con una velada que combina combates profesionales y amateurs, talento emergente y luchadores consolidados.

Presentación del HOOK FC en el Gijón Arena / Ángel González / LNE

Siete combates y un cartel equilibrado

Durante la presentación, la organización explicó que el evento contará con siete combates en total, de los cuales tres serán profesionales y cuatro amateurs, apostando por cruces equilibrados y por dar visibilidad a nuevos deportistas.

Entre los nombres propios que subirán al ring esta tarde destacan Ivanchenko, que regresa al Gijón Arena tras su victoria hace unos meses en este mismo escenario, Sergio Fernández, “el Kaiser”, Minerva Gutiérrez “La Espartana”, actual campeona de España, una de las grandes atracciones de la noche.

La velada comenzará a partir de las 19:00 horas en el Gijón Arena, un recinto que desde su apertura se ha consolidado como espacio multidisciplinar y que sigue ampliando su oferta más allá de los conciertos, apostando también por el deporte de contacto.

El apoyo institucional y el papel del Gijón Arena

Durante el acto se puso en valor el respaldo institucional y la importancia de contar con un espacio como el Gijón Arena para este tipo de iniciativas. Desde la organización se destacó el esfuerzo que supone sacar adelante proyectos de este calibre y la necesidad de crear estructuras sólidas para que los eventos no sean algo puntual, sino sostenido en el tiempo.

También se subrayó que Hook FC no solo busca espectáculo, sino convertirse en una plataforma para que los deportistas jóvenes puedan crecer, competir y, en el futuro, dar el salto al profesionalismo.

Joel Álvarez: “Este evento puede marcar un antes y un después”

Joel Álvarez fue claro al analizar lo que supone Hook FC para Gijón y para las MMA en Asturias:

“El ambiente aquí es tremendo. Las jaulas, los cruces… intentamos siempre hacerlos lo más parejos y lo mejor posible. Creo que esto es algo que en Gijón tiene que volver a florecer bien y el evento de hoy puede marcar un antes y un después, es el inicio de Hook FC”.

Sobre los luchadores, el asturiano elogió a Minerva Gutiérrez, “una luchadora que siempre va hacia adelante y actual campeona de España”. También auguró espectáculo en los combates de Sergio e Iván, con quienes ha compartido muchos entrenamientos.

Mirando a su futuro, Joel adelantó que planea volver a competir en febrero o marzo de 2026, con el objetivo de mantenerse activo y realizar tres o cuatro peleas este año. Además, confirmó su intención de seguir impulsando eventos de MMA en Gijón, compaginando su faceta de luchador, entrenador y promotor.

“Se trata de hacer eventos reales, que la gente los disfrute y que los luchadores estén cómodos y quieran repetir”.

Esta tarde, Hook FC da su primer paso. Y lo hace con el respaldo de quien mejor conoce la jaula desde dentro.