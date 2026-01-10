Del oro de "Migui" a los bronces de Taboada y López: así les fue a los asturianos en el Nacional de ciclocross
Los campeonatos terminan este domingo con Benjamín Noval, Lucía González y Mario Junquera como principales bazas en élite y junior
R. Menéndez / A. Lorca
Asturias tuvo una buena segunda jornada en los campeonatos de España de ciclocross que se están disputando en Tarancón (Cuenca). El resultado más destacado fue el oro de Miguel Llaneza, Migui, que competía por el equipo Cayón Bikes, y que logró la medalla de oro en la categoría máster 30 A, siendo el cuarto de la general en la carrera de los máster 30.
Las otras dos medallas llegaron en la categoría máster 60 y las dos fueron de bronce. Miguel Ángel Taboada fue tercero en la categoría máster 60 A , en la que el también asturiano Juan Marcelino Huerdo fue octavo. En máster 60 B, Juan Carlos López sumó la otra medalla de bronce.
La otra que tuvo una jornada brillante fue la cadete Laura Solares, que acabó cuarta en su categoría. Solares llegó junto a las tres primeras y entre las cuatro se disputaron las medallas al sprint, ganando la catalana Jana Freixas, por delante de Noa Vega (Federación Vasca) y Gisela Herrero (Federación de Castilla y León).
En máster 50 femenino ganó con autoridad la menorquina afincada en Asturias, actual campeona del mundo, Ruth Moll, que participó por el equipo Oviedo.es.
Los campeonatos acaban hoy con las pruebas élite y junior, donde Asturias muchas bazas, siendo Benjamín Noval, Lucía González y Mario Junquera las principales.
