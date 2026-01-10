Oviedo y Astures vuelven a competir en División de Honor

El Club Bádminton Oviedo regresa hoy (17:30 horas) a la competición tras al parón por Navidad visitando al San Fernando de Valencia, en el que será su último encuentro a domicilio en la primera vuelta. El equipo carbayón afronta la cita situado en la tercera posición del grupo A, con 6 puntos, los mismos que el segundo clasificado (Alicante) mientras que el conjunto valenciano es último. El Astures gijonés, por su parte, recibe (17.00) al Recreativo La Orden en La Tejerona.