El Pasek Belenos regresa a la competición en Élite

El Pasek Belenos vuelve a la competición en División de Honor Élite enfrentándose hoy (17:00 horas) al Gernika en el Muro de Zaro. El equipo de Avilés es penúltimo de la clasificación, con solo dos victorias en las siete jornadas disputadas, y hoy se las verá con el cuarto clasificado. El Belenos tratará de sumar una victoria que no logra desde la tercera jornada para así escalar puestos y tratar de salir de la zona de descenso en esta segunda categoría del rugby español.