Pepe Rionda, el padre del Base Oviedo, recibe el cariño de todo el balonmano asturiano en un emotivo homenaje

Pepe Rionda nunca ha marcado un gol, en su vida ha entrenado a un equipo de balonmano, es difícil pensar que ni siquiera haya arbitrado un partido. Tampoco le ha hecho falta para ser una de las figuras más importantes para este deporte en Asturias durante las tres últimas décadas. Bajo su mano nació y creció el Confía Base Oviedo, en 1993, el club que compite a mayor nivel masculino en la región, la División de Honor Plata, pero sobre todo una entidad que ha permitido que el talento carbayón tuviera un lugar en el que desarrollarse. Todo ello ha sido posible gracias al tesón de un tipo menudo y cariñoso que nunca jugó un partido pero que tampoco dio ninguno por perdido.

Caso, su sustituto

A sus casi 80 años, Pepe Rionda decidió dar un paso a un lado. Lo hizo solo cuando se aseguró de que Heriberto Fernández, "Caco", estaba dispuesto a hacerse cargo de la presidencia que él dejaba. El club quiso devolverle una parte de lo que Pepe les dio, toda una vida, con un emotivo homenaje en el restaurante ovetense Casa Lobato.

En la glosa de Pepe Rionda, Nacho Fernández, de Cronistar, que se encargó de dirigir el acto, destacó su "amor por el deporte base", el haber convertido al club en "una familia" y el haber sido "para unos presidente, para otros consejero, apoyo y solucionador de problemas imposibles". Fernández pronosticó que, más pronto que tarde, verá cumplido su sueño: "Tuvo una capacidad casi mágica para convencernos de que el Base Oviedo llegará a la Asobal y, Pepe, verás cumplido ese sueño", le dijo.

Los asistentes al homenaje aplauden a Rionda / A. L. / LNE

Nadie quiso faltar

El Ayuntamiento de Oviedo también quiso sumarse a este homenaje y lo hizo primero recibiéndole en la Casa Consistorial, donde el alcalde Alfredo Canteli le entregó un obsequio. Canteli no pudo estar en el acto posterior, pero sí la concejala de Deportes, Conchita Méndez, y el de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, en este caso por su vinculación con el Balonmano Naranco.

Pepe Rionda recibe un obsequio de Falo Méndez y Paco Álvarez, de la Asociación de Balonmano de Asturias / A. L. / LNE

Conchita Méndez definió a Pepe Rionda como "un caballero" y destacó de él su "compromiso" con el club, vaticinando que seguirá al pie del cañón y advirtiéndole a su familia, que también lo acompañó en este homenaje, que aún tendrán que "seguir compartiéndolo con el Base Oviedo". La edil de Deportes añadió que, si Oviedo es Ciudad Europea del Deporte, es "por el trabajo, el esfuerzo y el compromiso" de gente como Pepe Rionda.

Mensajes desde la distancia

Faltó poca gente en este acto y algunos de los que no pudieron estar quisieron mandarle un mensaje a través de un vídeo. Fue el caso del presidente de la Federación Española, Francisco Blázquez, que le agradeció su "trabajo e implicación". También lo hizo el exseleccionador nacional Manolo Cadenas, que comenzó su trayectoria en el banquillo del Balonmano Naranco cuando Pepe Rionda era delegado del equipo ovetense en Asobal: "Sin ti El Naranco no hubiera podido crecer como creció", le dijo. Por último, Ambros Martín, actual seleccionador nacional femenino, también con pasado como entrenador en El Naranco, destacó "el amor y la pasión por el deporte" de Pepe Rionda.

EN IMÁGENES: El Unión Financiera Base Oviedo asciende a División de Honor Plata en una fiesta del balonmano / Miki Lopez

Nacho Huerta, el hijo pródigo

Uno de los discursos que más emocionó a Pepe fue el de Nacho Huerta, canterano y exjugador del club, que llegó a jugar en Asobal tanto en El Naranco como en el Juanfersa de Gijón. "Has conseguido influir en mucha gente, siempre al pie del cañón por un club en el que muchos crecimos y en el que guardamos los mejores recuerdos de nuestras vidas".

Caco, ya como presidente, destacó que "hablar de Pepe es hablar de la historia de este club, un sueño que hoy sigue más vivo que nunca". Definió a Rionda como "un modelo humano y social", alguien que hizo "todos los trabajos que se pueden hacer en un club", con una forma de ser "trabajadora y honesta que fue clave para conseguir recursos cuando parecía imposible", alguien que "siempre dijo que nadie podía dejar el club por motivos económicos, que incluso llegó a llevar comida a una familia que lo necesitaba". "Gracias por todo lo que nos has dado y nos sigues dando sin pedir nada a cambio", concluyó.

El homenajeado, casi sin palabras

Entre todos dejaron sin palabras al homenajeado, que tuvo unas emotivas palabras de agradecimiento a José Ramón Villa: "Yo estaba colaborando en El Naranco, Villa estaba trabajando y vino y me dijo (cuando desapareció la cantera) no podemos dejar esto tirado, vamos a crear un club, y siguió insistiendo hasta que lo creamos. También con Fernando Pastor y Paco Álvarez, entre los cuatro se creo este club".

Tras el discurso de Pepe Rionda, llegó la entrega de obsequios de la Asociación de Balonmano de Asturias, de la Federación Asturiana y de su club, el Base Oviedo, del que fue nombrado presidente de honor.