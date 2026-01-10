Ribeiro, el "Matthäus" que lidera al Pontevedra: el análisis del rival del Avilés

Tras caer en el primer encuentro del 2026 ante el Ourense, el Avilés cierra hoy a las 18.30 horas en el Suárez Puerta la primera vuelta de Primera Federación ante uno de los clásicos del fútbol de barro, el Pontevedra. El cuadro gallego es, como los blanquiazules, uno de los equipos revelación de la temporada ya que, a pesar de ser recién ascendido, ha conseguido instalarse en los puestos de play-off a Segunda División. Su líder en el terreno de juego es Ribeiro que, durante esta campaña, ha vivido una llamativa transformación.

El crack

El máximo goleador de este Pontevedra es Ribeiro. Nada hasta aquí llama la atención, pero sí al analizar la transformación que ha vivido esta temporada. El futbolista ha jugado a lo largo de su carrera como mediapunta. Sin embargo, en el último mes su entrenador, Rubén Domínguez, ha apostado por colocar al jugador en el centro de la zaga, formando pareja con Sanchís. Eso sí, a pesar de jugar bastantes metros más atrás, Ribeiro sigue siendo una amenaza goleadora, ya que suma dos tantos en los últimos cuatro encuentros. Su reconversión de ‘10’ a defensa central recuerda a la que vivió, salvando las distancias, Lothar Matthäus, leyenda del fútbol alemán que pasó de la mediapunta a convertirse en uno de los mejores líberos de la historia.

Posiciones extrañas

La de Ribeiro no es la única reconversión extraña que ha realizado el técnico del Pontevedra. Miguel Cuesta, conocido en el fútbol asturiano por su paso como delantero o extremo en el Marino de Luanco, ahora juega de lateral izquierdo. Tiene libertad para atacar, pero ahora ha tenido que añadir más sacrificio defensivo a su juego. En el otro costado de la defensa está jugando Ander Vidorreta, anhelo avilesino del pasado mercado de fichajes y que, durante toda su carrera, era mediocentro. Pero ahora está jugando como lateral derecho en el equipo granate, una posición nueva para él en la que, sin embargo, se está desempeñando de buena manera.

Gran estado de forma

El Pontevedra es el mejor equipo del último mes en Primera Federación gracias a haber logrado cuatro victorias consecutivas, a lo que suma, además, un empate. Esos cinco encuentros seguidos sin perder han llevado al cuadro gallego a colarse en los puestos de play-off, adelantando en la clasificación a equipos como el propio Avilés. Además, tan solo ha perdido cuatro partidos a lo largo de la temporada, solo superado en este registro por el Tenerife, aunque hay que destacar que tres de esas derrotas han sido lejos de Pasarón.

El motor

El Pontevedra es un equipo que destaca por su velocidad a la hora de atacar los espacios y, para ello, tienen a Yelko Pino como encargado de encontrar a sus compañeros en velocidad. El centrocampista vigués es el jugador que más pases promedia por encuentro del conjunto gallego (38,8) y puede presumir de tener un 84% de acierto en este arte. Además, también es el jugador granate que más pases que acaban en disparo promedia, con 2,1 por partido. En los pases en largo también destaca, siendo el segundo de su equipo que más utiliza este recurso, con 2,8 envíos de este tipo por partido.