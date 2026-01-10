Rosa Fernández e Isabel Argüelles, ante un reto colosal: las asturianas tratarán de subir el volcán más alto del mundo
Las alpinistas del Principado se preparan en Chile para afrontar la ascensión a Ojos del Salado, donde se pueden alcanzar temperaturas de hasta menos 35 grados
Las alpinistas asturianas Rosa Fernández e Isabel Argüelles ya están camino de Chile para comenzar a preparar un desafío de enorme dificultad: la ascensión a Ojos del Salado, el volcán más alto del planeta, a 6.893 metros de altura, siendo uno de los grandes retos del montañismo de altura en Sudamérica.
Antes de afrontar este reto, Rosa e Isabel realizarán una fase previa de preparación en el Parque Nacional Torres del Paine (Chile), donde permanecerán unos diez días recorriendo uno de los macizos más emblemáticos de la Patagonia. Esta etapa servirá como puesta a punto física y mental antes de la expedición principal.
En ese periodo tendrán que adaptarse a un entorno que será extremo cuando afronten la ascensión a Ojos del Salado, en el árido desierto de Atacama, donde tendrán que convivir con temperaturas que pueden descender hasta los menos 35 grados centígrados, a lo que se pueden sumar fuertes vientos.
Este proyecto, explican las alpinistas, va "más allá del desafío físico". "Se pone el foco en la preparación, la experiencia y la toma de decisiones en condiciones límite. Esta expedición se enmarca además como parte del proceso de preparación para un posible proyecto de alta montaña en 2026, con el objetivo de afrontar un ochomil, consolidando una progresión deportiva coherente y a largo plazo", sentencian.
Suscríbete para seguir leyendo
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados