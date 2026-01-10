Rosa Fernández e Isabel Argüelles, ante un reto colosal: las asturianas tratarán de subir el volcán más alto del mundo

Las alpinistas asturianas Rosa Fernández e Isabel Argüelles ya están camino de Chile para comenzar a preparar un desafío de enorme dificultad: la ascensión a Ojos del Salado, el volcán más alto del planeta, a 6.893 metros de altura, siendo uno de los grandes retos del montañismo de altura en Sudamérica.

Antes de afrontar este reto, Rosa e Isabel realizarán una fase previa de preparación en el Parque Nacional Torres del Paine (Chile), donde permanecerán unos diez días recorriendo uno de los macizos más emblemáticos de la Patagonia. Esta etapa servirá como puesta a punto física y mental antes de la expedición principal.

En ese periodo tendrán que adaptarse a un entorno que será extremo cuando afronten la ascensión a Ojos del Salado, en el árido desierto de Atacama, donde tendrán que convivir con temperaturas que pueden descender hasta los menos 35 grados centígrados, a lo que se pueden sumar fuertes vientos.

Este proyecto, explican las alpinistas, va "más allá del desafío físico". "Se pone el foco en la preparación, la experiencia y la toma de decisiones en condiciones límite. Esta expedición se enmarca además como parte del proceso de preparación para un posible proyecto de alta montaña en 2026, con el objetivo de afrontar un ochomil, consolidando una progresión deportiva coherente y a largo plazo", sentencian.