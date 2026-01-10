El Telecable Gijón de hockey patines, mejor club del mundo, recibe al Trissino italiano en la Copa de Europa

El Telecable Gijón recibe hoy (19:15 horas) en el pabellón de Mata Jove al Trissino italiano en partido de la Champions League. El equipo asturiano, seis veces campeón de Europa, es claro favorito: es el tercer partido que disputa el Telecable en la primera fase de esta competición, habiendo ganado los dos anteriores y liderando así la clasificación del grupo A.

El club asturiano celebra, además, que fue en 2025 el mejor club femenino del mundo, según el ranking mundial de clubes. El Telecable tiene 2.855 puntos; siendo el segundo el Benfica portugués, con 2.836; tercero el Vila-Sana catalán, con 2.771; cuarto el Fraga aragonés, con los mismos 2.771 puntos; y quinto el Palau Plegamans, con 2.738.

El siguiente partido en la OK Liga Iberdrola del Telecable será el miércoles (20.00 horas) en el derbi asturiano en la cancha del eNe Oposiciones Mieres.