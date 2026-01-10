El Telecable Gijón de hockey patines, mejor club del mundo, recibe al Trissino italiano en la Copa de Europa
A. L.
El Telecable Gijón recibe hoy (19:15 horas) en el pabellón de Mata Jove al Trissino italiano en partido de la Champions League. El equipo asturiano, seis veces campeón de Europa, es claro favorito: es el tercer partido que disputa el Telecable en la primera fase de esta competición, habiendo ganado los dos anteriores y liderando así la clasificación del grupo A.
El club asturiano celebra, además, que fue en 2025 el mejor club femenino del mundo, según el ranking mundial de clubes. El Telecable tiene 2.855 puntos; siendo el segundo el Benfica portugués, con 2.836; tercero el Vila-Sana catalán, con 2.771; cuarto el Fraga aragonés, con los mismos 2.771 puntos; y quinto el Palau Plegamans, con 2.738.
El siguiente partido en la OK Liga Iberdrola del Telecable será el miércoles (20.00 horas) en el derbi asturiano en la cancha del eNe Oposiciones Mieres.
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados