El Telecable H.C. se consolida como líder invicto en la Champions femenina

El Telecable goleó al Trissino italiano en un partido de champions con el que logra colocarse como primero de su grupo. El duelo arrancó con el guion previsto, con un Telecable H.C. que asumió desde el inicio el control del juego ante un conjunto italiano replegado en una defensa muy cerrada. Las jugadoras dirigidas por Natasha Lee movían la bola con velocidad y criterio para buscar grietas en el entramado defensivo del Trissino y, tras varios avisos, una internada de Marta Piquero en el área se traducía en el 1-0.

El gol reforzó la confianza del conjunto asturiano, que apenas sufría en su propia pista gracias a una intensa labor defensiva cada vez que las italianas lograban hacerse con la posesión. Un enganchón de la portera del Trissino fue sancionado con tarjeta azul, dejando a su equipo en inferioridad durante dos minutos, aunque el Telecable H.C. no logró ampliar la ventaja, frenado por el buen trabajo defensivo del cuadro italiano y las acertadas intervenciones de su guardameta. Con igualdad numérica de nuevo, el encuentro mantuvo la misma tónica: dominio ofensivo gijonés y el Trissino buscando sus opciones al contragolpe, sin que el marcador volviera a moverse antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Telecable H.C. volvió a imprimir un ritmo alto y no tardó en encontrar recompensa. Mariona Colomer culminó una entrada lateral con un quiebro y un remate ajustado para firmar el 2-0, un tanto que aportó mayor tranquilidad a las locales. Poco después llegó el tercero, esta vez aprovechando una nueva superioridad numérica, con una rápida circulación de bola que permitió a Angy Fernández finalizar a gol.

Con el partido encarrilado, el conjunto gijonés mantuvo su apuesta por un juego veloz y ofensivo. Marta Piquero sumó su segundo tanto al rematar desde el segundo palo, y Ainara Anido hizo el quinto poco después. Ya en la recta final, Angy Fernández cerró la goleada con el sexto y definitivo gol.

Con pleno de victorias en los tres encuentros disputados, el Telecable H.C. lidera su grupo y una victoria en el próximo compromiso europeo podría dejar muy encarrilada la clasificación para una nueva Final Four.