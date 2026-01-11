El Aceites Abril ADBA Sanfer cae por 56-54 en la cancha del Mataró

El Aceites Abril ADBA Sánfer se quedó muy cerca de su cuarta victoria pero acabó cediendo por un ajustado 56-54 en la cancha del Mataró. El equipo asturiano perdió el último cuarto por 18-14 y eso sirvió a las catalanas para llevarse el triunfo. La más destacada del conjunto asturiano fue Emilie Larsen, con 8 puntos y 17 créditos de valoración. Esta derrota deja a las de Avilés sextas de su grupo de Liga Femenina 2, en los puestos altos de la tabla. El Siroko Gijón recibe hoy (17.00) al Arxil.