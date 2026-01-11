El Alimerka Oviedo Baloncesto lo estropea al final ante el Gipuzkoa Basket (74-69)

El Alimerka Oviedo Baloncesto tuvo en sus manos la tercera victoria seguida, pero se le escapó en un mal último cuarto en el que tan solo anotó seis puntos (74-69). El Gipuzkoa supo ajustar su defensa para evitar que el conjunto asturiano lanzara cómodamente. Sus interiores, Ngom, McGhie y Korsantia, completaron el trabajo cerrando la pintura y evitando que el OCB sumara nada en esa zona. Puede también que le faltara algo de oxígeno al equipo de Oviedo, que llegaba con las bajas de Hermanson y Lobaco.

Un buen inicio del Alimerka

La puesta en escena del conjunto azul fue muy buena. Sorprendió Javi Rodríguez sacando de inicio a sus tres interiores más móviles, Shelist, Nwaokorie y Cosialls, y entre los tres anotaron los 13 primeros puntos del Alimerka, que logró una renta de siete puntos (6-13) que obligó a Sergio García, técnico del Gipuzkoa, a parar el partido cuando quedaban 5:16 para acabar el primer cuarto. Ajustó bien el técnico vasco y Gipuzkoa empezó a anotar con comodidad, encontrando los puntos de Tate y en general buenas posiciones a media distancia. El OCB vivió del tiro exterior para irse con una renta de dos puntos (22-24) al segundo parcial.

Townes brilla en el segundo cuarto

El duelo siguió en un pañuelo en ese segundo cuarto. Townes, en sus minutos más inspirados de la tarde, estuvo cerca de romper el partido, pero Gipuzkoa siempre encontraba la manera de contrarrestar esas canastas, con contras muy bien trabajadas que pillaron desprevenido al OCB en demasiadas ocasiones. De dos puntos siguió siendo la renta visitante al descanso (41-43).

Otro de los detalles que impidieron al OCB decantar el partido a su favor fueron los errores en los tiros libres (anotaron 16 de 24). Tampoco fue el mejor día de Alonso Faure, un jugador que está rindiendo a un nivel excepcional esta temporada pero que este partido sufrió ante Ngom y se le vio por momentos algo timorato. El equilibrio se mantuvo en el tercer parcial, que volvió a acabar empatado, pero daba la sensación de que Gipuzkoa anotaba con más consistencia que un OCB que iba a arreones.

El partido, cada vez más trabado

El partido fue trabándose cada vez más, de un inicio más alegre y con más anotación a un último cuarto en el que la primera canasta, un triple de Gipuzkoa, tardó casi tres minutos en llegar. La primera del OCB llegó con los tiros libres de una antideportiva que le cobraron a Tate sobre Dan Duscak. Salvo ese triple inicial, todo fueron tiros libres en los cinco primeros minutos de ese primer parcial (64-64).

Rompió esa tendencia Ngom con una canasta en la que destrozó el aro. Costó anotar hasta el final del partido, pero en esa lucha en el barro tuvo más clarividencia Tate y, sobre todo, un Ngom dominante en el aro. Falló Parham un triple para empatar y al final Gipuzkoa sumó su octava victoria consecutiva a costa de un OCB que buscará el sábado (19:00 horas) en el Palacio de los deportes ante Melilla una victoria que le permita cerrar la primera vuelta con las mismas victorias que derrotas.