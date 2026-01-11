El Alimerka Oviedo Baloncesto lo estropea al final ante el Gipuzkoa Basket (74-69)
El equipo asturiano mantuvo el pulso a un rival que suma su octava victoria seguida hasta un último cuarto en el que se le nublaron las ideas en ataque
El Alimerka Oviedo Baloncesto tuvo en sus manos la tercera victoria seguida, pero se le escapó en un mal último cuarto en el que tan solo anotó seis puntos (74-69). El Gipuzkoa supo ajustar su defensa para evitar que el conjunto asturiano lanzara cómodamente. Sus interiores, Ngom, McGhie y Korsantia, completaron el trabajo cerrando la pintura y evitando que el OCB sumara nada en esa zona. Puede también que le faltara algo de oxígeno al equipo de Oviedo, que llegaba con las bajas de Hermanson y Lobaco.
Un buen inicio del Alimerka
La puesta en escena del conjunto azul fue muy buena. Sorprendió Javi Rodríguez sacando de inicio a sus tres interiores más móviles, Shelist, Nwaokorie y Cosialls, y entre los tres anotaron los 13 primeros puntos del Alimerka, que logró una renta de siete puntos (6-13) que obligó a Sergio García, técnico del Gipuzkoa, a parar el partido cuando quedaban 5:16 para acabar el primer cuarto. Ajustó bien el técnico vasco y Gipuzkoa empezó a anotar con comodidad, encontrando los puntos de Tate y en general buenas posiciones a media distancia. El OCB vivió del tiro exterior para irse con una renta de dos puntos (22-24) al segundo parcial.
Townes brilla en el segundo cuarto
El duelo siguió en un pañuelo en ese segundo cuarto. Townes, en sus minutos más inspirados de la tarde, estuvo cerca de romper el partido, pero Gipuzkoa siempre encontraba la manera de contrarrestar esas canastas, con contras muy bien trabajadas que pillaron desprevenido al OCB en demasiadas ocasiones. De dos puntos siguió siendo la renta visitante al descanso (41-43).
Otro de los detalles que impidieron al OCB decantar el partido a su favor fueron los errores en los tiros libres (anotaron 16 de 24). Tampoco fue el mejor día de Alonso Faure, un jugador que está rindiendo a un nivel excepcional esta temporada pero que este partido sufrió ante Ngom y se le vio por momentos algo timorato. El equilibrio se mantuvo en el tercer parcial, que volvió a acabar empatado, pero daba la sensación de que Gipuzkoa anotaba con más consistencia que un OCB que iba a arreones.
El partido, cada vez más trabado
El partido fue trabándose cada vez más, de un inicio más alegre y con más anotación a un último cuarto en el que la primera canasta, un triple de Gipuzkoa, tardó casi tres minutos en llegar. La primera del OCB llegó con los tiros libres de una antideportiva que le cobraron a Tate sobre Dan Duscak. Salvo ese triple inicial, todo fueron tiros libres en los cinco primeros minutos de ese primer parcial (64-64).
Rompió esa tendencia Ngom con una canasta en la que destrozó el aro. Costó anotar hasta el final del partido, pero en esa lucha en el barro tuvo más clarividencia Tate y, sobre todo, un Ngom dominante en el aro. Falló Parham un triple para empatar y al final Gipuzkoa sumó su octava victoria consecutiva a costa de un OCB que buscará el sábado (19:00 horas) en el Palacio de los deportes ante Melilla una victoria que le permita cerrar la primera vuelta con las mismas victorias que derrotas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- La DGT lo confirma: todos los conductores que quieran van a poder conseguir dos nuevos puntos en el carné
- La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche