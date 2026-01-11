El Alimerka Oviedo Baloncesto, a San Sebastián a por la tercera victoria seguida en Primera FEB

El Alimerka Oviedo busca hoy (18:00 horas) en la cancha del Gipuzkoa Basket su tercera victoria seguida, la quinta en las seis últimas jornadas. Difícil reto ante un conjunto vasco que lleva siete victorias seguidas y con las importantes ausencias de sus dos mejores tiradores, Raú Lobaco y Calvin Hermanson.

El equipo de Javi Rodríguez buscará, a pesar de todo, consolidarse en esa posición de play-off en la que se ha instalado siendo fiel a sus señas de identidad: una gran defensa y un ritmo muy alto de juego.

Un día importante para un jugador como Pablo Longarela, que se ha ido incorporando poco a poco al equipo tras estar más de un año parado por una lesión y que hoy deberá jugar más de lo habitual por las bajas.