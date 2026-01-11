Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Belenos se queda sin premio en el inicio de año ante un Gernika más efectivo (27-32)

Una jugada del partido entre el Belenos y el Gernika, ayer en el Muro de Zaro. | MARA VILLAMUZA

Una jugada del partido entre el Belenos y el Gernika, ayer en el Muro de Zaro. | MARA VILLAMUZA

El Pasek Belenos se quedó sin estreno de año victorioso tras caer ayer en el Muro de Zaro ante un Gernika más efectivo en los momentos decisivos (27-32). El conjunto avilesino, penúltimo en la División de Honor Élite, afrontaba el regreso a la competición con la necesidad de sumar para cortar una racha sin triunfos desde la tercera jornada, pero volvió a quedarse a las puertas. El partido se le puso cuesta arriba desde el inicio. Los locales fueron a remolque durante toda la primera mitad y, aunque resistieron el pulso, se marcharon al descanso por detrás en el marcador (10-13). Tras el paso por vestuarios, el cuarto clasificado no se descompuso. El Gernika apretó en el tramo final y dejó sin premio el esfuerzo local. El 27-32 final mantiene al Belenos en una situación comprometida, todavía necesitado de una victoria que le permita escalar posiciones y alejarse de la zona de descenso.

