Un buen Círculo Gijón Baloncesto no basta para ganar al Caja 87 (71-76)

Cuartos: (16-23), (17-11), (22-15), (16-27) Círculo Gijón: Luke Reilly (13), Imru Duke (3), Samuel Franco (3), Samu Barros (14), Javier Menéndez (17) –quinteto inicial–, David Ramírez (6), Tavin Pierre (9), Guillem Arcos (1) Michael Okafor (5). Insolac Caja 87: Sergio Cecilia (11), Garvin Clarke (5), Milos Jankovic (16), Lamin Dibba (3), Josep Franch (5) –quinteto inicial–, Ezekiel Soumbey-Alley (8), Walter Cabral (5), Rafael Santos (3), Matija Bilalovic (2), Nedim Dedovic (10), Adrián Latorre y Niko Rakocevic (8). Árbitros: Miguel Ángel Soto y Diego Fernández. Sin exclusiones. Palacio de los Deportes de Gijón.

El Círculo Gijón Baloncesto peleó hasta el final contra un equipazo, el Insola Caja 87 de Sevilla, con jugadores del nivel y la trayectoria de Josep Franch, Nedim Dedovic o Niko Rakovecic, pero acabó sucumbiendo en un final de partido en el que quizás les faltó algo de frescura por la cantidad de minutos que acumuló una plantilla muy corta en comparación con la de su rival, un claro aspirante al ascenso.

Hasta ese final de partido, el Círculo llegó incluso a dominar y se fue al descanso con un punto de desventaja (33-34). Fue precisamente en el tercer cuarto cuando se vio lo mejor del equipo asturiano, que superó a su rival por 22-15 y que se ganó así una buena opción de sumar una victoria que podía haber supuesto un punto de inflexión para los de Nacho Galán.

El escolta Ezekiel Soumbey-Alley fue clave para la victoria del cuadro sevillano en esas últimas acciones de un partido que llegó empatado a 67 a 1:18 del final.

Esta derrota es la séptima consecutiva del Círculo, que es último de la clasificación de su grupo de Segunda FEB, con solo dos victorias. La próxima jornada, el equipo asturiano tendrá una visita crucial a la cancha del Jaén.