Joel Álvarez prepara para febrero nueva pelea en El Bibio: así son los planes tras el estreno en el Gijón Arena

“El evento ha sido un éxito”. Con gran afluencia de público y satisfacción en la organización, la promotora liderada por Joel “El Fenómeno” Álvarez completó este fin de semana su puesta de largo en El Bibio. El Gijón Arena acogió el primer evento de deportes de contacto que pretende impulsar Hook FC, de la mano del gijonés, una de las grandes figuras españolas del momento a nivel internacional en las artes marciales mixtas (MMA). Y esto irá a más.

Si esta primera toma de contacto reunió siete combates de boxeo, tres de ellos profesionales, para febrero ya se prepara una nueva cita, en este caso centrada en MMA. Joel respaldará el evento, aunque su participación en la jaula está descartada al tener contrato como peleador con la mejor promotora del mundo, la UFC.

El “primer asalto” del programa iniciado por Hook FC llenó las butacas del Gijón Arena, con el público siguiendo de cerca cada pelea en la tarde-noche del pasado sábado.

Abrieron fuego los cuatro cruces amateurs y el guion dejó un mensaje claro: la savia nueva viene apretando. En el primer duelo, la juventud pesó más que los galones y Ángel Aurelio se impuso a un veterano del calibre de Raúl Pellitero. En clave femenina, Ana Isabel González también sacó adelante su combate frente a Miriam Rodríguez, en una pelea más equilibrada de lo que apuntaba la evidente diferencia de estatura.

"La Espartana" antes de saltar al ring. / Hook FC

Si alguien se llevó el foco por personalidad y propuesta fue Ericson Brito. Su estilo enganchó al público en un combate sin tregua, resuelto con triunfo ante Raúl Beltrán. El cierre lo firmó David Hernández, ganador frente a Rubén Castellanos, para completar una tarde marcada por el protagonismo del talento emergente.

El cartel profesional echó a andar con sabor gijonés. Iván Fernández, “Ivanchenko”, se llevó la victoria ante Sergio Cabezas, “The Predator”, doble campeón de K1.

La grada tenía otra cita marcada en rojo: el regreso a casa de Sergio Fernández. No decepcionó. El asturiano resolvió por la vía rápida, K.O. en el segundo asalto, ante el nicaragüense Alexander Zeledón.

Minerva Gutiérrez, “La Espartana”, que llegaba con el cartel de campeona de España tras su título en Elche el pasado octubre, completó la jornada con victoria. Enfrente, una rival de entidad: la serbia Jasmina Nad. Las dos mostraron un boxeo atrevido y ágil. “No me salió todo el trabajo que me gustaría, pero vengo de estar mucho tiempo parada por las lesiones”, señaló Gutiérrez tras sellar el triunfo.