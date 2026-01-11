Así fue la jornada de Tercera Federación en Asturias: muchos goles, una manita a domicilio y un "set" de un equipo en racha

La jornada de Tercera Federación ha dejado pocas sorpresas, con victorias contundenes de los dos equipos que están dominando la competición, el Llanera y el Covadonga. El equipo de Posada de Llanera es una apisonadora, invicta en lo que va de competición y con una trayectoria que le convierte en el gran favorito para ascender a Segunda Federación. También el Caudal ha reaccionado tras un bache y endosó un resultado escandaloso al Tuilla, que es colista.

Ferre doblega al Siero y continúa la remontada del Ceares

Un gol tras el descanso permite a los gijoneses encadenar su quinto partido invictos

CEARES, 1-SIERO 0 Ceares: Nacho Rubiera (2); Héctor (2), Raya Felgueroso (3), Pelayo Muñiz (2), Madeira (2), Steven (2), Sandoval (3), Ferreiro (2), Pedro (2), Feito (2) y Hugo (3). Cambios: Enol (1) por Pelayo Muñiz, min. 68. Carcedo (1) por Pedro, min. 68. Erasmo (s.c.) por Ferreiro, min. 80. Layman (s.c.) por Madeira, min. 80 y Mateo Nistal (s.c.) por Steven, min. 86. Siero: Aitor Rodríguez (2); Sergio (1), Nacho (2), Edu (3), Gamarra (2), Vigil (2), Nico (2), Guille (2), Dani Cueto (1), Melori (2) y Figaredo (1). Cambios: Roberto (1) por Guille, min. 65. Juan (1) por Gamarra, min. 65. Aitor (s.c.) por Sergio, min. 80. Ricki (s.c) por Vigil, min. 80 y_Martín (s.c.) por Medori, min. 85. El gol: 1-0, min. 55 Ferreiro. Árbitro: Fernández Blanco (Avilés). Expulsó al local Rodri, en el minuto, 78, cuando estaba en el banquillo. Amonestó a Pelayo Muñiz, Hugo, Héctor y Mateo Nistal, por el Ceares; y a Nico, Gamarra, Edu y Nacho, por el Siero. La Cruz: Unos 450 espectadores.

Mon Cano, Gijón

El Ceares sigue de dulce. Los gijoneses superaron ayer al Siero en La Cruz para encadenar su quinto partido invicto y continuar una escalada que le sitúa en la zona tranquila de la clasificación. Un tanto de Ferre tras el descanso decidió un encuentro marcado por lo pesado del terreno de juego y la polémica arbitral. El carrusel de tarjetas del colegiado Fernández Blanco tras el descanso deslució un duelo de poder a poder en el que los visitantes tuvieron opciones para sumar.

Hubo que esperar hasta el minuto 55 para ver el único gol del partido. Un pase en profundidad de Rafa Felgueroso encontró la carrera de Ferreiro. El extremo del Ceares aprovechó para plantarse solo ante el portero. Batió por bajo a Aitor para tomar ventaja en el marcador. El tanto sería definitivo. El Ceares aprovechó el golpe para dar un paso más y protagonizar las siguientes acciones de peligro. También cambió la tónica de un encuentro mucho más trabado, más allá del barro que empezó a ser protagonista sobre el verde de La Cruz. Ahí se le empezó a ir de las manos el partido a Fernández Blanco, que cargó de excesivas tarjetas al Ceares, con expulsión incluida a uno de los componentes del banquillo, Rodri.

El Siero, que en la primera media hora de partido había llegado más y mejor al área local gracias a Gamarra y Medori, respondió en los minutos finales del partido para apretar a los gijoneses en busca del empate. No fue suficiente para equilibrar un partido en el que decidieron los detalles y la fina puntería de Ferre. El triunfo de los gijoneses les permite superar en la tabla al Siero, al que aventaja ahora en un punto, y le sitúa ya más cerca de unos puestos de play-off impensables hace apenas dos meses. Cuatro puntos por debajo del Sporting Atlético, el Ceares recibirá la próxima semana al Caudal en uno de esos partidos para medir la temperatura del equipo.

El Gijón Industrial consigue rascar un punto con un gol en el descuento

COLUNGA, 1-GIJÓN INDUSTRIAL 1 Colunga: Javi (3); Saúl (2), Rodri (2), Jandro (2), Nico (2), Blanco (1), Miguel (1), Rubén (2), David (3), Pedro (3) y Rodrigo (2). Cambios: Hugo Díaz (1) por Nico, min. 70; Nacho (1) por Jandro, min. 75; Guille (1) por Rodrigo, min. 85. Gijón Industrial: Raúl (2); Nacho Quintín (2), David (1), Rueda (2), Illán (1), Toni (2), Luciano (2), Del Río (1), Héctor (2), Saha (2) y González (2). Cambios: Álvaro (1) por Ferrera, min. 60; Borja Prieto (1) por Del Río, min. 67; Miguel (1) por Illán, min. 80; Isra (1) por Héctor, min. 90. Goles: 1-0, min. 49: David Moreno. 1-1, min. 93: Saha. Árbitro: González Suárez (Avilés). Expulsó a Blanco, del Colunga por doble amarilla en el 60. Amonestó a Rodri por la parte local y a Del Río, Nacho Quintín, Luciano e Illán por la parte visitante.

MANOLO, Colunga

La primera parte fue muy igualada. El Industrial salió mejor y dominó los primeros veinte minutos, con mayor presencia en campo contrario. Ambos equipos llegaron al área rival, pero sin ocasiones claras de gol. En la segunda mitad, el Colunga se adelantó pronto. Rodri centró desde la derecha y David Moreno, al primer toque, envió el balón a la esquina. El Industrial apretó en busca del empate. En el minuto 93, un centro al área terminó con un primer remate que detuvo el portero y Saha aprovechó el rechace para marcar el empate definitivo.

L’Entregu gana con diez durante todo el partido al Praviano

L'ENTREGU, 2-PRAVIANO, 1 L’Entregu: Gonzalo Ardura (2); Pablo (2), Carlos Figar (2), Cristian Ferreiro (3), Kike Meaurio (2); Somiedo (2), Javi Gutiérrez (2), Kasse Aly (3); Pereira (s.c.); Pacoli (2) y Mario Canal (2). Cambios: César García (2) por Kike Meaurio, min. 74; Nacho Brañanova (2) por Javi Gutiérrez, min. 74; Leyder Trujillo (s.c.) por Carlos Figar, min. 84. Praviano: Ali (1); Mateo Gavadián (3), Dani Lara (2), Oriol (2), Luis Nuño (2); Fer Villar (2), Adri del Oso (1), Argüelles (1); Tomás (2), Álex Cipreu (1) y Carlos (1). Cambios: Fran Álvarez (1) por Carlos, min. 45; Pastur (1) por Adri del Oso, min. 59; Sergio García (1) por Tomás, min. 62; Diego Iza (2) por Fer Villar, min. 62; Pelayo Marqueta (1) por Álex Cipreu, min. 71. Goles: 0-1, min. 7: Luis Nuño, de penalti; 1-1, min. 27: Cristian Ferreiro; 2-1, min. 75: Nacho Brañanova. Árbitro: Ballesteros Menéndez (Gijón). Expulsó a Pereira (L’Entregu, min. 6). Amonestó a Carlos Figar y Nacho Brañanova por el L’Entregu; y a Dani Lara y Diego Iza por el Praviano. Nuevo Nalón: 200 espectadores.

Juan Merino, El Entrego

Partido sufrido en el Nuevo Nalón, donde L’Entregu logró una meritoria victoria ante el Praviano pese a jugar con un hombre menos desde el minuto 6. La temprana expulsión de Pereira, que derribó a Luis Nuño en una acción que originó el penalti transformado por el propio delantero, condicionó el encuentro desde el inicio. A pesar del golpe, los locales reaccionaron y empataron antes de la media hora con un cabezazo de Cristian Ferreiro tras un saque de esquina de Kike Meaurio. En la segunda mitad, la igualdad fue la nota dominante, pero L’Entregu encontró el premio del gol con un tanto de Nacho Brañanova en el 75’. El Praviano no supo aprovechar su superioridad numérica y acabó cediendo los tres puntos.

El Sporting Atlético cumple

Mancha, Bruno Rubio y Samu Montes deciden en un partido encarrilado rápidamente por los rojiblancos ante un Lenense voluntarioso en Mareo

SPORTING ATLÉTICO, 3-LENENSE, 0 Sporting Atlético: Gerard (2); Iker Martínez (2), Carlos Hernández (2), Lussenhoff (2), Mancha (4), Oyón (2), Sancho (2), Alex Diego (2), Mata (2), Enol Prendes (2) y Bruno Rubio (2). Cambios: Samu Montes (2) por Alex Diego, min. 46. Marcos Fernández (1) por Oyón, min. 64. Aarón Quintana (1) por Enol Prendes, min. 64. Borja Montes (1) por Mata, min. 83. Yosmel (1) por Bruno Rubio, min. 83. SD Lenense: Diop (2), Simón (2), Tall (1) Dani Pérez (2), Lucas (2), Vicente (2), Momo (1), Jorge González (2), Iago Delgado (1), Naredo (2) y Dani Suárez (2). Cambios: Álex Blanco (1) por Jorge González, min. 61. Korka (1) por Simón, min. 61. Izan (1) por Lucas, min. 61. Paino (1) por Vicente, min. 73. Carlinos (1) por Naredo, min. 73. Goles: 1-0, min. 12, Mancha. 2-0, min. 28, Bruno Rubio. 3-0, min. 79, Samu Montes. Árbitro: Vázquez Iglesias (Oviedo). Amonestó a los visitantes Jorge y Carlinos. Campo 1 de Mareo: Unos 200 espectadores.

D. Blanco, Gijón

No tuvo problemas el Sporting Atlético para sumar ayer tres nuevos puntos a su casillero, logrando la segunda victoria de 2026, gracias a un gran comienzo de partido donde primero Mancha y luego Bruno Rubio pusieron tierra de por medio para que ya, en el segundo acto, Samu Montes se uniera a la fiesta ante un Lenense que lo intentó sin éxito.

El Sporting Atlético regresaba a Mareo para batirse en duelo ante un Lenense en puestos de descenso. El filial rojiblanco se hizo rápidamente con el control del esférico, buscando percutir en la defensa visitante, algo que conseguirían a los doce minutos de partido con una buena acción de Bruno Rubio, que servía el cuero para que Carlos Hernández ganara la línea de fondo y pusiera el esférico al segundo palo donde Mancha controlaba y con un toque sutil ajustaba el balón pegado a la cepa del palo para subir el 1-0 al marcador sin que Diop pudiera hacer nada.

El tempranero gol del futbolista mexicano aportó la tranquilidad necesaria a un Sporting Atlético que no cambió en absoluto su plan de partido, moviendo el balón de lado a lado con velocidad para buscar los huecos en la defensa del Lenense. El cuadro visitante estiró líneas buscando acercarse a la meta de Gerard Moreno, pero se encontró con el segundo tanto en contra a los 26 minutos de partido cuando Mancha puso un balón perfecto al corazón del área, donde llegaba Bruno Rubio libre de marca para empujar el esférico. El propio Bruno Rubio sería capaz de volver a batir a Diop pasada la media hora de partido, pero el asistente levantaba el banderín señalando posición adelantada del talentoso jugador rojiblanco, sin que subiera al marcador el gol.

Tras el descanso, Samu Baños daba entrada al terreno de juego a Samu Montes en sustitución de Alex Diego, retrasando Carlos Hernández su posición a la de lateral, mientras que el Lenense por su parte no realizaba ninguna permuta. La tónica no cambiaría en absoluto con lo visto en el primer acto, siendo el Sporting Atlético el encargado de buscar una y otra vez la meta rival. Las ocasiones rojiblancas terminaban sin acierto hasta que en el minuto 78, Mancha filtraba un buen balón interior que controlaba Samu Montes delante de Diop para batir al guardameta visitante colocando el 3-0 en el marcador, en una acción protestada por la defensa al entender que había fuera de juego.

El líder Llanera encadena ocho victorias y sigue invicto

El conjunto de Chuchi Collado se impone con solvencia al Avilés Stadium, que recibió el primer gol a los dos minutos

LLANERA, 3-AVILÉS STADIUM, 0 Llanera: Javi Benítez (2);_Traore (2), Paul Otia (2), Dominique (2), Mikel_Busto (3), Dani_González (3),_Corgo (2), Miguel Estébanez (2), Pablo Longo (2), Viti (2) y Romaric (3). Cambios: Izan (1) por Dani_Corgo, min. 60. Pedro Soler (s.c.) por Longo, min. 76. Guille Vaamonde (s.c.)_por Estébanez, min. 86. Javi Martínez (s.c.) por Romaric, min. 86. Ramón (s.c.) por Traore, min. 86. Avilés Stadium: Chechu Grana (1);_Néstor (1), Óscar Arruñada (2), Edu Guerra (2), Pelayo Cuesta (1), Borja (2), Pablo Bango (1), Chechu (2), Marcos Noya (2), Josín Remuñán (1) y Kian (2). Cambios:_David Heres (1) por Kian, min. 64. Guardado (1) por Néstor, min. 72. Dani (s.c.)_por Edu Guerra, min. 77. Goles: 1-0, min. 2:_Romaric. 2-0, min. 80:_Dani_González. 3-0, min. 85:_Romarci. Árbitro: Villa Martín (Oviedo). Amonestó al visitante Kian. Pepe Quimarán: 250 espectadores.

DANI RUIZ, Posada de Llanera

El líder sigue por la senda de la victoria y suma su octava seguida, lo que le mantiene invicto, en un partido soso pero efectivo por parte del equipo local. Chuchi Collado introdujo un cambio con respecto a la jornada anterior, entrando Longo, jugador más de ataque, y saliendo Álex Solís, más defensivo.

El Llanera, con solo dos minutos de juego, logró ponerse por delante en el marcador, gracias a un gol de Romaric, al picar por encima de la salida del meta visitante Chechu Grana y marcharse camino del gol sin que Edu Guerra pudiera evitarlo. El Llanera pasó a dominar, estando todo el rato en campo contrario. Tras el descanso, el Stadium presionó, dificultó la salida de balón del Llanera, pero por insistencia en apenas cinco minutos Dani_González y Romaric sentenciaron.

El Cova golea a un Titánico que le aguantó 40 minutos

Una vez que el equipo de Oviedo hizo el primer tanto, los de Laviana arriesgaron y su rival supo aprovecharlo

TITÁNICO, 0-COVADONGA, 5 Titánico: Damián_Sampedro (2);_Álex García (2), Mati (2), Pablo Flores (2), Laine (2), Jairo Vidal (1), Barbón (2), Sergio (1), Pablo Fernán (1), Lele (1) y Samu Armayor (1). Cambios: Lucas (s.c.)_por Sergio, min. 75. Eloy Ordóñez (s.c.)_por Pablo Fernán, min. 75. Covadonga: Álvaro (2);_Iván Fernández (2), Madrigal (2), Trabanco (3), Aitor Elena (2), Morilla (2), Miguel Secades (3), Marqueta (2), Álex Arias (3), Guille Cueto (3) y Tineo (3). Cambios: Xurde (2) por Aitor Elena, min. 46. Toquero (2) por Marqueta, min. 62. David Ruiz (2) por Álex Arias, min. 62. Sergio Arias (1) por Iván_Fernández, min. 75. Secades (1) por Pablo Tineo, min. 75. Goles: 0-1, min. 40:_Pablo Tineo. 0-2, min. 61:_Miguel Secades. 0-3, min. 70:_Toquero. 0-4, min. 76:_Guille Cueto. 0-5, min. 85:_Toquero. Árbitro: Gao Aladro (Gijón). Amonestó a Juan Laine y Pablo Flores, y a Álex Arias y Xurde. Las Tolvas: 260 espectadores.

J. SUÁREZ, Pola de Laviana

El Covadonga goleó a un Titánico que aguantó casi todo el primer tiempo las embestidas del Covadonga, hasta que Pablo_Tineo adelantó a los de Oviedo, y en la segunda también fue capaz de aguantar hasta que marcó Miguel Secades y a partir de ahí el Titánico arriesgó y acabó siendo goleado.

El tanto de Pablo Tineo llegó tras un centro por la derecha de Iván_Fernández que remató el delantero de cabeza a gol. Tras el descanso, el equipo de casa tuvo una ocasión en el minuto 49 en un disparo de Pablo Fernández que se va por poco. En el minuto 60, Miguel Secades recibe un balón dentro del área, estrella el balón en el poste despejando un defensa y tras el saque de banda el propio Miguel Secades marca el segundo. Un tanto que fue definitivo.

Empate justo en San José en un partido entretenido

LLANES, 2-SAN MARTÍN, 2 Llanes: Álex (2);_Pablo Álvarez (3), Bamba (2), Richi (2), Arturín (2), Álvaro Viña (3), Mundaka (2), Thomas Ferreira (2), Pedro Bayón (2), Javi Huerta (2) y Borja (2). Cambios: Wade (1) por Bamba, min. 71. Saúl (1) por Javi Huerta, min. 71. Gonzalo Canal (s.c.) por Mundaka, min. 77. Landry (s.c.) por Arturín, min. 77. Iván Múgica (s.c.) por Thomas Ferreira, min. 86. San Martín: Adrián Hevia (2);_David Vega (2), Marco García (2), Baragaño (2), David Fernández (2), Álvaro Tena (2), Felipe Cigales (2), Yago (3), Rubio (2), Pelayo Muñiz (2) y Mateo Biforcos (2). Cambios: Jairo (1) por Marco García, min. 65. Jorge Fernández (1)_por Álvaro Tena, min. 74. Terradillos (1) por David Fernández, min. 74. Diego López (s.c.) por Pelayo Muñiz, min. 80. Pimentao (s.c.) por Biforcos, min. 80. Goles: 1-0, min. 9:_Álvaro Viña. 1-1, min. 28:_Yago. 1-2, min. 36:_Rubio. 2-2, min. 45:_Pablo Álvarez. Árbitro: Agoultim Boumater (Oviedo). Amonestó a los locales Bamba y Pedro Bayón, y a Pelayo Muñiz. San José: 230 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por José Manuel Noriega García, «Manolo el de Cue», exdirectivo y socio número 33 del Llanes.

MANUEL AGUSTÍN, Llanes

Llanes y San Martín empataron con justicia en un duelo entretenido al que salió mejor el Llanes, que pudo marcar con un disparo lejano de Álvaro Viña. El propio Viña hizo poco después el primero. El San_Martín reaccionó y le dio la vuelta al marcador en ocho minutos:_primero tras una pérdida local y después en una internada de Cigales cuyo centro remató Rubio. Pablo Álvarez empató antes del descanso. La segunda parte fue entretenida, pero sin grandes ocasiones.

Un Caudal en racha endosa un «set» al colista Tuilla

Cris Acerete, refuerzo de invierno del conjunto mierense, logra un doblete ante su exequipo, que ofreció una pobre imagen en el Hermanos Antuña

Caudal: Pablo Díez (2);_Sergio Ordóñez (2), Agus Porto (3), Mario Sánchez (2), Borja Rodríguez (3), Michael (3), Kike Fanjul (2), Vicente Antuña (2), Montequín (2), Cris Acerete (3) y Jairo Cárcaba (2). Cambios: Julio_Delgado (1) por Kike Fanjul, min. 61. Diego Boza (2) por Montequín, min. 61. Claudio Medina (2) por Jairo Cárcaba, min. 61. Alburquerque (1) por Agus Porto, min. 71. Adrián_Trabanco (1) por Sergio Ordóñez, min. 71. Tuilla: Guillermo (2);_Sergio Guti (1), Álex Mariscal (1), Sergio González (1), Said (1), Galo (2), Robert (1), Enri (1), lele (1), Mario Monasterio (1) y Diego (2). Cambios: Mini (1) por Sergio González, min. 46. Sergio (1) por Monasterio, min. 55. Goles: 1-0, min. 15:_Cris Acerete. 2-0, min. 17:_Montequín. 3-0, min. 23:_Jairo Cárcaba. 4-0, min. 40:_Cris Acerete. 5-0, min. 76:_Claudio Medina. 6-0, min. 78:_Claudio Medina. 6-1, min. 88:_Diego. Árbitro: Carlos Martínez Illescas_(Oviedo). Sin tarjetas. Hermanos Antuña: 350 espectadores. Antes del inicio se homenajeó al juvenil por subir a Liga Nacional y a los infantiles por subir a Primera y a Segunda y al prebenjamín por subir a segunda categoría.

D. R., Mieres

Triunfo muy abultado del Caudal ante el colista Tuilla, que tuvo una mala tarde en el Hermanos Antuña. El equipo de Mieres sigue con su racha, sumando tres victorias seguidas y consolidándose en la tercera plaza.

El conjunto caudalista prácticamente encarriló el triunfo en la primera parte, donde llegó al término de los primeros 45 minutos con un 4-0 a su favor. Abrió el marcador el último fichaje del mercado de invierno, Cris Acerete, que concluyó el partido con dos goles, llevando con el del anterior tres tantos desde su llegada, convirtiéndose además en verdugo de su exequipo, el Tuilla.

Le siguieron los delanteros Claudio Medina, por partida doble, Montequín y Jairo Cárcaba. Los visitantes maquillaron el resultado por medio de Diego cuando se agotaba el partido.

El resultado describe el partido, que fue de dominio total del Caudal, que no le dio opción a un Tuilla que dio una pobre imagen y que nunca estuvo en disposición de meterse en el partido y pelearlo ante un rival superior.

Este resultado deja en una situación muy delicada al Tuilla. Si bien, en la zona baja está todo muy ajustado y el conjunto de El Candín está a solo dos puntos de la salvación, que ahora marca el_Gijón Industrial.

El Mosconia gana al Navarro y suma la cuarta victoria seguida

MOSCONIA, 2-NAVARRO, 0 Mosconia: Víctor (2); Cris Muñiz (2), Berlanga (2), Pablo Espina (3), Jandrín (3), Nico Arce (3), Sergio Ríos (2), Dani Palacios (2), Quirós (2), Nnoshiri (3) y Morcillo (3). Cambios: Carlos Cid (1) por Dani Palacios, min. 57. Isma Fagir (1) por Pablo Espina, min. 72. Aitor Brito (2) por Sergio Ríos, min. 72. Gonzalo (s.c.) por Quirós, min. 84. Javi Perera (3) por Cris Muñiz, min. 84. Navarro: Mateo (2); Hugo (2), Pablo González (1), Ofon (2), Fredo del Río (2), Luisao (2), Weli (2), Albertín (2), Adrián (2), Álvaro (2) y Josín (2). Cambios: Quirós (1) por Ofon, min. 72. Raúl (1) por Pablo González, min. 72. Jorge Castro (1) por Luisao, min. 81. Jacobo (1) por Josín, min. 81. Javi Álvarez (2) por Weli, min. 90. Goles: 1-0, min. 18: Nnoshiri; 2-0, min. 86: Javi Perera. Árbitro: González González (Nalón). Sin tarjetas. Marqués de la Vega de Anzo: 400 espectadores.

M. G., Grado

El Mosconia ganó al_Navarro, que puso una línea de cinco defensas que evitó que le generaran muchas ocasiones de gol. Todo el partido transcurrió casi al completo en el campo del Navarro, que se dedicó a defenderse. Un pase de Ríos permitió al Mosconia adelantarse al cuarto de hora con un buen remate de Nnoshiri. En la segunda parte, el Mosconia salió con una marcha más buscando la sentencia, pero no conseguía llegar con claridad. Fue Javi Perera en una transición el que logró con un golazo sentenciar el encuentro. Un partido con pocas ocasiones, pero con dominio local. El Mosconia logra su cuarta victoria y se consolida en la cuarta plaza, mientras que el Navarro se mantiene fuera de la zona de descenso.