El Lealtad coge aire y deja de ser colista

Lealtad: Junquera (3); Palomeque (1), Marcos (2), Jaime (1), Luisen (2), Pesquera (2), Krehl (3), Argüelles (2), Stephen (2) y Baba (2). Cambios: Nico Pereira (1) por Krehl, min. 70; Nacho (1) por Baba, min. 75; Jaime (1) por Saza, min. 75; Pereira (1) por Argüelles, min. 80. Sarriana: Pirot (2); Tomás (2), Maxi (s.c.), Juv (2), Santi (1), Piay (2), Maycon (1), Millán (2), David (1), Nacho (1) y Williams (2). Cambios: Boedo (1) por Santi, min. 57; Edu (2) por Williams, min. 57; Mou Relo (1) por Piay, min. 89. Goles: 1-0, min. 28: Baba. 1-1, min. 57: Williams. 2-1, min. 65: Krehl. 3-1, min. 73: Marcos, de penalti. Árbitro: Manso Rojas (Castilla y León). Amonestó a los locales Marcos y Nico, y a los visitantes Juv y David. Les Caleyes: 300 espectadores.

El partido entre el Lealtad y la Sarriana comenzó con intensidad por parte de ambos equipos, aunque fueron los visitantes los que salieron más fuertes y llevaron el peso en los primeros compases. Los forasteros avisaron pronto y obligaron a Junquera a intervenir bajo palos para evitar el primero. Con el paso de los minutos, el Lealtad fue ajustando líneas y llevando el encuentro a un ritmo más controlado, buscando salidas por banda y centros al área.

En el minuto 28 llegó el 1-0. Argüelles puso un centro y Baba leyó bien la acción para rematar al primer palo y adelantar a los locales. La Sarriana no bajó la presión y siguió insistiendo, generando acciones de peligro, y llegó a marcar a finales de la primera parte, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Con esa jugada se cerró un primer tiempo en el que el Lealtad fue eficaz y la Sarriana acumuló llegadas sin premio.

Tras el descanso, el conjunto visitante movió ficha y encontró pronto el empate. En el minuto 57, Williams firmó el 1-1 con un disparo desde la banda ante el que Junquera no pudo hacer nada. El Lealtad reaccionó rápido y recuperó la ventaja en menos de diez minutos. Nico Pereira desbordó por banda y centró, Jaime intentó el remate pero no conectó bien y Krehl aprovechó el balón para marcar el 2-1 en el minuto 65. La Sarriana lo siguió intentando, pero el Lealtad manejó mejor los momentos del partido. En una acción a balón parado, tras un saque de esquina a favor de los locales, la defensa visitante despejó, aunque dejó un balón suelto dentro del área. Stephen llegó antes que su marcador y recibió falta, señalándose penalti. Marcos, con tranquilidad, transformó la pena máxima para poner el 3-1 en el minuto 73.

Con el marcador en contra, la Sarriana no dejó de buscar recortar diferencias y tuvo dos ocasiones claras, pero Junquera volvió a responder con acierto bajo palos. El Lealtad supo sostener la ventaja en el tramo final y asegurar tres puntos importantes ante un rival directo. Con este triunfo, el equipo sube un puesto, deja de ser colista y se coloca penúltimo, por debajo del Sámamo, que perdió ante el Vetusta.