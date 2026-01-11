El Lobas arranca el año con victoria y se mantiene segundo
Las carbayonas superan por 22-18 al Grupo USA Mislata en en Florida Arena y el Balonmano Gijón pierde ante el SAR Rodavigo
N. L.
El Lobas Global Atac Oviedo arrancó 2026 ganando 22-18 al Mislata en el Florida Arena, con un 7-0 clave antes del descanso (13-6). Pese al arreón visitante, aseguró el triunfo, sigue segunda y cerrará la primera vuelta el sábado en Lleida. El Lobas se mantiene segundo y cerrará la primera vuelta el sábado (18:30) en Lleida.
El Balonmano Gijón salió derrotado de su visita a Redondela tras caer por 33-27 ante el SAR Rodavigo. El encuentro se le hizo cuesta arriba muy pronto al conjunto gijonés: el Rodavigo marcó el ritmo desde el inicio (4-1 en el 5’) y se fue al descanso con una ventaja clara (18-12). En la reanudación, las gijonesas compitieron mejor y llegaron a recortar parcialmente, pero no consiguió meterse de lleno en la pelea por el partido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Incertidumbre en el ministerio de Puente: ¿podrán los nuevos trenes de mercancías pasar por la línea del AVE asturiano?
- La DGT lo confirma: todos los conductores que quieran van a poder conseguir dos nuevos puntos en el carné
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- La fuente de la plaza de San Miguel de Oviedo ya luce sus nuevos chorros semiesféricos