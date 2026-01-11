Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Lobas arranca el año con victoria y se mantiene segundo

Las carbayonas superan por 22-18 al Grupo USA Mislata en en Florida Arena y el Balonmano Gijón pierde ante el SAR Rodavigo

Una acción del partido entre el Lobas y el Mislata. | IRMA COLLÍN

Una acción del partido entre el Lobas y el Mislata. | IRMA COLLÍN

N. L.

Oviedo

El Lobas Global Atac Oviedo arrancó 2026 ganando 22-18 al Mislata en el Florida Arena, con un 7-0 clave antes del descanso (13-6). Pese al arreón visitante, aseguró el triunfo, sigue segunda y cerrará la primera vuelta el sábado en Lleida. El Lobas se mantiene segundo y cerrará la primera vuelta el sábado (18:30) en Lleida.

El Balonmano Gijón salió derrotado de su visita a Redondela tras caer por 33-27 ante el SAR Rodavigo. El encuentro se le hizo cuesta arriba muy pronto al conjunto gijonés: el Rodavigo marcó el ritmo desde el inicio (4-1 en el 5’) y se fue al descanso con una ventaja clara (18-12). En la reanudación, las gijonesas compitieron mejor y llegaron a recortar parcialmente, pero no consiguió meterse de lleno en la pelea por el partido.

