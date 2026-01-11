El Marino hurga en la herida del Langreo en el derbi asturiano

UP Langreo: Adrián Torre (2); Nacho López (1), David Amez (1), Dani Ojeda (2), Álex Menéndez (2), Lucas Suárez (1), Diego Benavente (1), Basilio (1), René Reyes (1), Omar Álvarez (1) y Pablo Pérez (2). Cambios: Iván González (1) por Diego Benavente, min. 29. Liam López (1) por David Amez, min. 33. Juan López (1) por Basilio, min. 46. Pablo Maya (1) por Omar Álvarez, min. 73. Enol Rodríguez (1) por Lucas Suárez, min. 73. Marino: Dennis (2); Borja Álvarez (2), Somolinos (1), Pedro Orfila (1), Talarn (1), Pelayo Pérez (2), Chus Ruiz (2), Marcos Bravo (2), Basurto (1), Óscar Fernández (2) y Tito Leyva (2). Cambios: Fofana (1) por Tito Leyva, min. 63. Dailos (1) por Óscar Fernández, min. 68. Diego Díaz (s.c.) por Chus Ruiz, min. 86. Berto González (s.c.) por Marcos Bravo, min. 86. Goles: 0-1, mibn. 4: Basurto. 0-2, min. 44: Tito Leyva. 0-3, min. 93: Fofana. Árbitro: Sahelices Puga (comité asturiano). Amonestó por parte local David Amez, Omar Álvarez y Liam López, y por parte visitante a Basurto. Nuevo Ganzábal: Unos 500 espectadores, con presencia de aficionados del Marino de Luanco.

El Marino corta su mala racha y se aleja del descenso al aprovechar las pocas ocasiones que tuvo en el derbi ante el Langreo, como fueron los dos tantos de la primera parte y el del añadido de la segunda con un Langreo desquiciado y lanzándose al ataque a lo loco.

El Marino se adelantó a los cuatro minutos por medio de Basurto al rematar un centro lateral y con la derecha batir a Adrián Torre. Los de Luanco, cuatro minutos después, tuvieron otra oportunidad para aumentar su renta por medio de Marcos Bravo, pero una buena parada de Adrián Torre lo evitó.

El Langreo se fue quitando el acoso del Marino en estos primeros minutos y Lucas Suárez, medio ofensivo, gozó de dos ocasiones para empatar, pero en una se encontró con Dennis y en la otra chutó por encima del larguero. Se estiraba el Marino y el mexicano Tito Leyva recibió un pase de Basurto y su disparo se fue rozando el palo. No tenía la tarde el Unión Popular de Langreo y en apenas cinco minutos perdió a dos jugadores por lesión, Diego Benavente y David Amez, este retirado en camilla.

Por si fuera poco, en el minuto 44 el Marino hizo el segundo tras un pase de Marcos Bravo a Tito Leyva y este, libre de marca y a la altura del punto de penalti, batía con el interior por bajo a Adrián Torre. El Langreo no pudo aprovechar los siete minutos de añadido del primer tiempo para recortar distancias.

En la segunda parte, el Langreo trató de dar un paso adelante para recortar distancias, pero, pese a los cambios de Pablo Acebal, el equipo no mejoró. El Marino, en lo poco que salió a la contra, creó más peligro del que generaba el Langreo.

Siguió el Langreo buscando lanzado en busca del gol y, con el tiempo ya cumplido, el último jugador del Langreo, Liam López, perdió el balón ante Daylos, que se fue en velocidad, acompañado por Fofana, y tras amagar a Adrián Torre se la cedió al propio Fofana para que la empujara a portería vacía.

Mal se le ponen las cosas al equipo de Langreo, a tres puntos de la promoción de descenso y a seis de la salvación, y que el domingo volverá a jugar como local, pero en este caso ante el Deportivo Fabril, que es ahora líder del grupo 1 de Segunda Federación.