Nueva exhibición de Benjamín Noval en una jornada con cinco medallas para Asturias en los campeonatos de España de ciclocross
El de Laviana cumple el pronóstico y revalida su título nacional junior y la delegación regional suma cinco preseas más
Roberto Menéndez
Asturias tuvo una fantástico jornada final en los campeonatos de España de ciclocross que se han disputado en Tarancón (Cuenca), logrando cinco medallas más a las cinco que ya había logrado en las dos jornadas anteriores (el bronce por equipos, el oro de Miguel Llaneza en máster 30 A, los bronces Miguel Ángel Taboada en máster 60 A y de Juan Carlos López en máster 60, y el bronce de Cristina Suárez en máster 30, a lo que se puede sumar el oro de la menorquina afincada en Asturias Ruth Moll en máster 50).
El esperado éxito de Noval en la prueba junior
La jornada de domingo comenzó como se esperaba, con una victoria contundente de Benjamín Noval en la prueba junior, revalidando así su título nacional. El de Laviana ya dejó claro en la prueba por equipos su nivel, haciendo la vuelta más rápida de todos los participantes, siendo el único capaz de bajar de siete minutos (6:57). En esta prueba junior, Asturias logró su segunda medalla del día, en este caso de bronce, y fue para un fantástico Martín Fernández, que está completando una temporada espectacular. Segundo fue el cantabro Raúl López, que llegó a 36 segundos de Noval, mientras que Martín lo hizo a 51 segundos.
Fue la junior una prueba totalmente dominada por los ciclistas asturianos, ya que a algo más de un minuto de Noval entraron Pelayo Gancedo y Samuel Castiello, cuarto y quinto respectivamente. Desde el principio estuvieron los corredores de Asturias en cabeza, aunque ya en la primera vuelta se quedaron Noval y el cantabro Raúl López en cabeza. A falta de dos vueltas, Noval se fue en solitario directo hacia meta. Tras cinco vueltas al circuito realizó 15 kilómetros de carrera en 37:29 y marcó la mejor vuelta con 7 minutos y 20 segundos.
Así vio la carrera el ciclista de Laviana
Tras la carrera junior, Benjamín Noval reconoció que "cada paso por vuelta se notaba un circuito de muchísima velocidad". Explicó que el circuito estaba "más lento" que el día de la prueba por equipos. "Ese miedo de fallar, sabíamos que un fallo en este circuito, con lo rápido que está, te condiciona mucho para disputar la carrera, así que un poco más de precaución, pero estuve ahí mano a mano con Raúl y pude conseguir la victoria del año", añadió.
Dos medallas más para Asturias en élite femenina
La siguiente carrera con medallas para Asturias fue la élite femenina, en la que también se disputaba la prueba sub-23, donde la victoria fue para la valencia Sofía Rodríguez, ciclista que pertenece al equipo Nesta MMR y que revalidó su título nacional. Segunda, a solo 16 segundos, llegó la asturiana Lucía González (Nesta MMR), que buscaba su séptimo titulo nacional e igular así el récord de la también asturiana Aida Nuño. El bronce fue para otra asturiana, Sara Cueto (Unicaja Gijón), que llegó a 31 segundos de la ganadora. Alicia González (Nesta MMR), por su parte, fue quinta en categoría élite y sexta de la carrera, llegando a 1:32 de la ganadora.
Mario Junquera, a la estela de Felipe Orts
Por último, en la prueba élite masculina, también se cumplió el pronóstico y Felipe Orts (Ridley Racing Team) se impuso con claridad, sumando su octavo título de campeón de España de ciclocross. a 1:05 de Orts llegó el cántabro Kevin Suárez (Nesta MMR) y la medalla de bronce fue para el gijonés Mario Junquera (Unicaja Gijón), que cruzó la meta a 1:21 de Orts. David Ovín, que corría en el equipo de la Federación Asturiana, fue duodécimo, a 3:55 del ganador.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- La DGT lo confirma: todos los conductores que quieran van a poder conseguir dos nuevos puntos en el carné
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche