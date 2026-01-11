Sara Lolo cambia el stick por la bicicleta: será médico del Lidl-Trek de Juan Ayuso

Transcurridos unos meses desde su retirada de las pistas de hockey patines, Sara Lolo ya tiene destino para iniciar su carrera médica. Será en otro deporte, el ciclismo, y en uno de los equipos potentes del circuito: el Lidl-Trek. Formación en la que ahora milita el corredor Juan Ayuso, que abandonó el UAE e inicia su primera temporada en el equipo alemán. Sara Lolo formará parte de un amplio staff que incluye siete médicos y que está dirigido por otro doctor asturiano bien conocido en el mundo del deporte, Benjamín Fernández.

Con el comienzo de la temporada oficial del ciclismo, que coincide con el año natural, ya son oficiales el nuevo organigrama y la nueva plantilla de corredores del Lidl-Trek, conjunto que participa en el UCI World Tour. El equipo ha incorporado a su cuerpo médico a la gijonesa Sara Lolo, que ya ha participado en la toma de contacto del equipo y que este lunes inicia una concentración en tierras levantinas. Junto a Benjamín Fernández y a Sara, otros cinco médicos: los también españoles Manuel Rodríguez y Elena Saura; los alemanes Jens Hinder y Christian Wegmann y el italiano Daniel Zaccaria.

Sara Lolo, uniformada con el Lidl-Trek. / Lidl-Trek

El completísimo cartel del Lidl-Trek cuenta con nada menos que 30 miembros de nacionalidad española. Destaca otro nombre conocido del mundo deportivo asturiano, el de Xavi Torrallardona, responsable hace muchos años del equipo de natación del Santa Olaya, que ejerce de analista de datos para la escuadra alemana. Aparte de los ya citados, están vinculados al Lidl-Trek los corredores Héctor Álvarez, Eñaut Urkaregi y Carlos Verona; el manager Josu Larrazabal, el director deportivo Xabi Zabalo, los entrenadores Aritz Aberas, Xabi Zabalo y Markel Irizar, los analistas de datos Yeyo Corral y Javi Angulo, los chefs Jon Carazo y Virgina Santisteban, el mecánico Julen Urbano y los auxiliares Josué Arán, José Luis Boente, José Manuel Condesa, Adolfo Crespo, Igor Díaz, Chopi González, Naia Leonet, Francisco Lluna, Irati Otxoteko, Ignacio Rodríguez e Iban Ruipérez.

Otro de sus rostros más conocidos es el del excorredor Andy Schleck, que ejerce como manager general adjunto.

Sara Lolo, emblemática capitana del Telecable que conquistó todos los títulos posibles en pasados años, colgó los patines a la conclusión de la temporada 24-25. Arropada por su familia y por su club, tuvo un emotivo acto de despedida en la pista de La Algodonera, sede en la que se forjan los futuros talentos del club de La Calzada.