El Siroko se dispara en un pie: acaba cayendo en la prórroga (90-91) pese a los 46 de valoración de Russell

El Siroko Gijón Basketball dio un paso atrás en sus aspiraciones de consolidarse en Liga Femenina 2 al sumar una nueva derrota en casa, esta vez ante un rival directo por la permanencia, el Arxil, y con tintes dramáticos tras un partido muy apretado que terminó en prórroga (90-91). Merissah Russell fue de nuevo el foco del equipo gijonés, sumando 41 puntos y 46 créditos de valoración, pero la defensa gallega consiguió ponerla en dificultades en muchos momentos. Tras muchas idas y venidas, el nerviosismo cundió en las filas del Siroko, que perdió una ingente cantidad de balones y permitió que el Arxil estuviera siempre en el partido.

Acierto visitante en las posesiones claves

El conjunto visitante estuvo además más atinado en las posesiones claves: primero mandó el partido al tiempo suplementario tras anotar una canasta en el último segundo en una jugada preparada desde la banda y después, en el minuto final de la prórroga, se aprovechó del error en un tiro libre de Russell y de la indecisión de las locales al ir a por un rebote que parecía asequible. Con 90-89 y seis segundos por jugar, el Siroko permitió que la jugadora que lanzó el triple final, Margarita Moreira, se hiciera con el rechace y forzase una falta y dos lanzamientos libres que convirtió, ya sin tiempo para más.

Defensa agresiva pero mucho nerviosismo

Fue el triste colofón a un partido que el Siroko empezó mal, pero en el que se fue asentando a medida que Russell atinaba. Varias veces parecía que el equipo gijonés, muy agresivo en defensa, se podía escapar en el marcador, pero el Arxil siempre volvía, a menudo gracias a las facilidades locales. Y también por medio de su jugadora Zhania Daniel, que fue una pesadilla en la segunda parte. El primer cuarto terminó con ventaja asturiana por 21-18, que se mantuvo al descanso (41-38). En el tercer cuarto la cosa se torció para el Siroko, que empezaba a acumular dudas constantes en el manejo de balón y a ceder rebotes. Cuando restaban diez minutos para la conclusión, el marcador era de 54-56. En el último cuarto se alternaron grandes acciones de unas y otras, y el Siroko tuvo en su mano el triunfo, pero lo dejó escapar. Y de nuevo hizo lo mismo en la prórroga.

Quinto por la cola

El equipo gijonés, con un balance de cuatro triunfos y nueve derrotas, mantiene cuatro equipos por debajo de él en la clasificación, incluido el Arxil, pero pierde una magnífica ocasión para abrir brecha.