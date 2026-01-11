Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Siroko se dispara en un pie: acaba cayendo en la prórroga (90-91) pese a los 46 de valoración de Russell

Dos tiros libres sentencian al equipo gijonés a falta de dos décimas para el final del tiempo suplementario después de errar un tiro libre y dejar escapar un rebote sencillo ante un rival directo, el Arxil

Sofía Llanos, en una acción de ataque en un partido en el Palacio de La Guía.

Sofía Llanos, en una acción de ataque en un partido en el Palacio de La Guía. / Ángel González

Mario Rodrigo

Gijón

El Siroko Gijón Basketball dio un paso atrás en sus aspiraciones de consolidarse en Liga Femenina 2 al sumar una nueva derrota en casa, esta vez ante un rival directo por la permanencia, el Arxil, y con tintes dramáticos tras un partido muy apretado que terminó en prórroga (90-91). Merissah Russell fue de nuevo el foco del equipo gijonés, sumando 41 puntos y 46 créditos de valoración, pero la defensa gallega consiguió ponerla en dificultades en muchos momentos. Tras muchas idas y venidas, el nerviosismo cundió en las filas del Siroko, que perdió una ingente cantidad de balones y permitió que el Arxil estuviera siempre en el partido.

Acierto visitante en las posesiones claves

El conjunto visitante estuvo además más atinado en las posesiones claves: primero mandó el partido al tiempo suplementario tras anotar una canasta en el último segundo en una jugada preparada desde la banda y después, en el minuto final de la prórroga, se aprovechó del error en un tiro libre de Russell y de la indecisión de las locales al ir a por un rebote que parecía asequible. Con 90-89 y seis segundos por jugar, el Siroko permitió que la jugadora que lanzó el triple final, Margarita Moreira, se hiciera con el rechace y forzase una falta y dos lanzamientos libres que convirtió, ya sin tiempo para más.

Defensa agresiva pero mucho nerviosismo

Fue el triste colofón a un partido que el Siroko empezó mal, pero en el que se fue asentando a medida que Russell atinaba. Varias veces parecía que el equipo gijonés, muy agresivo en defensa, se podía escapar en el marcador, pero el Arxil siempre volvía, a menudo gracias a las facilidades locales. Y también por medio de su jugadora Zhania Daniel, que fue una pesadilla en la segunda parte. El primer cuarto terminó con ventaja asturiana por 21-18, que se mantuvo al descanso (41-38). En el tercer cuarto la cosa se torció para el Siroko, que empezaba a acumular dudas constantes en el manejo de balón y a ceder rebotes. Cuando restaban diez minutos para la conclusión, el marcador era de 54-56. En el último cuarto se alternaron grandes acciones de unas y otras, y el Siroko tuvo en su mano el triunfo, pero lo dejó escapar. Y de nuevo hizo lo mismo en la prórroga.

Noticias relacionadas y más

Quinto por la cola

El equipo gijonés, con un balance de cuatro triunfos y nueve derrotas, mantiene cuatro equipos por debajo de él en la clasificación, incluido el Arxil, pero pierde una magnífica ocasión para abrir brecha.

TEMAS

