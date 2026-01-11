El Uni gana al Navia La Magaya el derbi aturiano de la Tercera FEB de baloncesto
El estudiantil Diarra, con 40 créditos de valoración, decisivo en el choque
A. L.
El Universidad de Oviedo se impuso por 94-82 al Navia La Magaya en un entretenido derbi asturiano de Tercera FEB, disputado en el Pabellón Universitario, en Oviedo.
El encuentro se fue al descanso muy igualado (50-47), pero poco a poco en la segunda parte el equipo estudiantil fue aumentando su renta. El jugador más destacado del partido fue el pívot del Uni Diarra, que anotó 18 puntos y cogió 20 rebotes, sumando 40 créditos de valoración. Otro que estuvo inspirado fue el base estudiantil Fernando Suárez, que anotó 20 puntos y sumó 30 créditos de valoración. En el lado del conjunto naviego, el mejor del partido fue el asturiano Javier Prieto, que metió 23 puntos y sumó 27 créditos de valoración.
Este resultado coloca al Uni en segunda posición de su grupo de Tercera FEB, puesto que le clasificaría para luchar por el ascenso.
