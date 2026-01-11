El Uni gana al Navia La Magaya el derbi aturiano de la Tercera FEB de baloncesto

El Universidad de Oviedo se impuso por 94-82 al Navia La Magaya en un entretenido derbi asturiano de Tercera FEB, disputado en el Pabellón Universitario, en Oviedo.

El encuentro se fue al descanso muy igualado (50-47), pero poco a poco en la segunda parte el equipo estudiantil fue aumentando su renta. El jugador más destacado del partido fue el pívot del Uni Diarra, que anotó 18 puntos y cogió 20 rebotes, sumando 40 créditos de valoración. Otro que estuvo inspirado fue el base estudiantil Fernando Suárez, que anotó 20 puntos y sumó 30 créditos de valoración. En el lado del conjunto naviego, el mejor del partido fue el asturiano Javier Prieto, que metió 23 puntos y sumó 27 créditos de valoración.

Este resultado coloca al Uni en segunda posición de su grupo de Tercera FEB, puesto que le clasificaría para luchar por el ascenso.