El Vetusta sigue imparable y vence con autoridad al Sámano

Vetusta 3 Sámano 0 Vetusta: Miguel Narváez (2); Marcos Lopes (1), Marco Esteban (2), Diego Espinosa (2), Adrián Fernández (1), Diego Tejón (2), Cheli (2), Lamine (1), Pablo Agudín (3), Guille Berzal (2) y Joaquín Delgado (3). Cambios: Omar Falah (1) por Marcos Lopes, min. 58. Castrillejo (1) por Lamine, min. 58. Lucas Antañón (1) por Pablo Agudín, min. 80. Óscar de la Hera (1) por Guille Berzal, min. 80. Pelayo García (1) por Joaquín Delgado, min. 80. Sámano: Oleaga (2); Deyby (1), Aritz (1), Jon López (1), Quintela (2), David Aguirre (2), Gilete (1), Izan (1), Álex (1), Diego Marta (1) y Castillo (2). Cambios: Jauregui (1) por Deyby, min. 57. César (1) por David Aguirre, min. 66. Unai Vega (1) por Aritz, min. 66. Lambea (1) por Izan, min. 66. Goles: 1-0, min. 45: Joaquín Delgado, de penalti. 2-0, min. 62: Pablo Agudín. 3-0, min. 65: Joaquín Delgado. Árbitro: Altuna Paguey (comité vasco). Amonestó al visitante Deyby. El Requexón: unos 200 espectadores, con presencia de algunos seguidores visitantes.

El Vetusta prosigue con su brillante trayectoria ante un equipo de la zona baja de la clasificación, que es de los que se le suelen dar mal, como demuestra el hecho de que hasta el último minuto de la primera parte el conjunto de Aguirre no abrió el marcador.

El partido estuvo muy abierto hasta que se movió el marcador, con los dos equipos generando ocasiones. Por parte visitante, cabe destacar una ocasión de Diego Marta que detuvo sin problemas Miguel Narváez. Hubo réplica de Guille Berzal, que puso a prueba a un seguro Oleaga.

Casi al filo del descanso, un remate de Pablo Agudín obligó a lucirse de nuevo al meta visitante. Y en la última jugada de la primera parte, un derribo de Deyby a Marcos Lopes lo transformó Joaquín Delgado.

Tras el descanso, el Sámano adelantó líneas y merodeó la meta local, con un cabezazo de Quintela al que respondió el meta local con una gran intervención. El conjunto cántabro arriesgó, lo que propició los contraataques locales y en uno de ellos llegó el segundo gol tras un magnífico pase de Joaquín Delgado que transformó Pablo Agudín.

El resultado definitivo lo redondeó Joaquín Delgado, con su gol número 14, tras un pase a la espalda de Pablo Agudín. Hubo oportunidades para Castrillejo, Berzal y de nuevo Agudín aumentaran la renta.