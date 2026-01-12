El Astur gana al Condal y entra en puestos de ascenso a Tercera

El Astur ha sido el gran beneficiado de la jornada y después de ganar por 1-0 al Condal en el Hermanos Llana se coloca tercero, en zona de ascenso a Tercera Federación. El equipo ovetense se aprovechó del pinchazo del Hispano, que empató el sábado ante el Ribadesella, para colarse en esa zona de privilegio. También salió muy beneficiado de esta jornada el líder, el Sporting C, que la comenzaba empatado a puntos con el segundo, el Hispano, y con el tercero, el Puerto de Vega, y que ahora es líder en solitario. Además del empate del Hispano, el Puerto de Vega perdió en el campo del Andés. Precisamente el Andés es otro de los equipos que está poco a poco escalando posiciones en la clasificación y ya es quinto, a dos puntos del cuarto, precisamente el Puerto de Vega, y a otros dos del Astur, que es tercero, ya en puestos de ascenso.

En la zona de abajo, uno de los equipos que salió más beneficiado de esta jornada es La Fresneda, que ganó en el campo del Muros y tiene ya una renta de cuatro puntos con los puestos de descenso. Otro equipo que logró una victoria clave en esa pelea por la permanencia es el Valdesoto, que ganó al Europa de Nava, rival directo. El equipo de Villarea es el que marca la salvación y ahora, con esta victoria, tiene una renta de dos puntos con el Unión Comercial, ya en zona de descenso. El equipo de Tudela Veguín sumó un punto al empatar sin goles en el campo del Tineo. El colista, el Luarca, sigue lejos de la permanencia pero al sumó un meritorio punto en casa ante el San Claudio y busca reaccionar tras la reanudación de la Liga.