El Círculo Gijón Baloncesto sigue de reformas interiores: el canadiense Tsegakele llega por el angoleño Luis

El Círculo Gijón Baloncesto continúa de reformas interiores en su intento por lograr la permanencia en Segunda FEB. El conjunto gijonés, que ha visto marchar en las últimas fechas a Alberto Díaz y a Jerónimo Luis, ha incorporado a Anthony Tsegakele, un jugador canadiense con pasaporte de Gabón (cotonú, por tanto) que ha militado las últimas campañas en la liga canadiense.

Anthony Tsegakele, en su etapa en la Brandon University canadiense. / Brandon University

Tsegakele, de 26 años y 1,98 de estatura, ha desarrollado su carrera deportiva en el país norteamericano. Militó en la Brandon University, donde fue pieza básica durante 80 partidos con promedios de 18,6 puntos, 11,5 rebotes y 1,1 asistencia. Ya como profesional, formando parte de la CEBL (Canadian Elite Basketball League), jugó 23 encuentros con una media de 3,1 puntos, 2 rebotes y 0,4 en asistencias. Su posición natural es la de cuatro.

La zona, un quebradero de cabeza

Las posiciones interiores han sido el principal quebradero de cabeza del cuerpo técnico dirigido por Nacho Galán. Solamente el naviego Javi Menéndez y el renovado Michael Okafor han logrado hacerse un hueco permanente, mientras que el Círculo dio primero la baja a Sherif Idris y después, en cuestión de una semana, a Alberto Díaz y al angoleño Jerónimo Luis, que pidió su salida. Para compensar estas bajas, el club gijonés incorporó primero a Imru Duke y ahora a Anthony Tsegakele.

El Círculo es colista del grupo Oeste de Segunda FEB con dos victorias y 12 derrotas, las siete últimas de forma consecutiva. El domingo visita al Jaén Paraíso Interior, uno de sus rivales directos en la lucha por la salvación y al que ya derrotó en el Palacio de Deportes de La Guía.