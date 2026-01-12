La crisis de resultados se lleva por delante a Pablo Acebal: el Unión Popular de Langreo cambia de entrenador

Pablo Acebal deja de ser entrenador del Unión Popular de Langreo. El club ha informado este lunes de la decisión de buscar un relevo en el banquillo. Llega después de la contundente derrota en casa ante el Marino de Luanco (0-3). La marcha de Acebal se produce meses después de que en Ganzábal se tomara la determinación de prescindir del director deportivo. Asier Antuña fue destituido en octubre, momento en el que el club redobló su confianza en Pablo Acebal para dejar atrás la crisis de resultados. No ha sido posible. El Langreo es tercero por la cola en el grupo I de Segunda Federación, con 15 puntos, a seis de la salvación.

Así ha informado el Unión Popular de Langreo la decisión de dar un giro en el banquillo:

"Pablo Acebal deja de ser entrenador del Unión Popular de Langreo y finaliza así su segunda campaña como técnico de nuestro club.

Desde el club queremos agradecer a Pablo su trabajo, compromiso, profesionalidad e implicación durante esta etapa en el banquillo del primer equipo y le deseamos la mayor de las suertes para el futuro.

El Unión es y siempre será tu casa. Gracias por todo, Pablo".