El esquiador extremo Aymar Navarro abre la Semana de Gijón

Aymar Navarro, conocido esquiador extremo, es el encargado de inaugurar hoy la Semana Internacional de Montaña de Gijón. Su conferencia, "Desde el norte hacia el norte", será un repaso por la evolución de Navarro, que culmina con el primer descenso del Tuc des Hemnes (Pico de las Mujeres), una de las actividades más potentes realizadas en los Pirineos con esquís, acompañada de material audiovisual inédito y el relato detallado de esta exigente experiencia. La cita, en el teatro Jovellanos a partir de las ocho de la tarde.