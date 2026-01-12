Langarita, ex OCB, se estrena en la NCAA

El escolta español Lucas Langarita, de 20 años, se estrenó este sábado con tres puntos con los Utah Utes en el partido perdido 89-84 ante los BYC Cougars en la NCAA, a la que llegó procedente del Casademont Zaragoza el último diciembre. Langarita acabó la pasada campaña en el Alimerka Oviedo.