Langarita, ex OCB, se estrena en la NCAA

El escolta español Lucas Langarita, de 20 años, se estrenó este sábado con tres puntos con los Utah Utes en el partido perdido 89-84 ante los BYC Cougars en la NCAA, a la que llegó procedente del Casademont Zaragoza el último diciembre. Langarita acabó la pasada campaña en el Alimerka Oviedo.

Un recital "de diez" por el aniversario del Coro Joven en Gijón

"Cine de los martes" de Avilés: "Marco", "Sorda" y "Cómo convertirse en millonario" lideraron la taquilla en 2025

Óscar Clemente, miembro de La Digitalizadora de la Memoria Colectiva: "Las redes sociales acabarán vendiendo nuestra memoria"

Agenda: qué hace en Asturias hoy lunes 12 de enero de 2026

