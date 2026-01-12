María López acude con la selección al Europeo de sala
La gijonesa María López, jugadora del Club de Campo de Madrid de 35 años, participará con la selección española de hockey sala en el Campeonato de Europa, que se celebrará del 15 al 18 de enero, en Praga, capital de la República Checa. López, que había dejado la selección absoluta de hierba tras tres Juegos Olímpicos, es además responsable de Desarrollo de Negocio de la Federación Española.
