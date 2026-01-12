Serdio, titular con España, que pierde la final del torneo de Navarra

España cayó ante Portugal por 31-34 en la final del Torneo Internacional de España disputada en el Navarra Arena de Pamplona en un duelo en el que los visitantes mostraron una imagen seria y sólida que le sirven para llegar con buenas sensaciones al Europeo. España fue por delante la mayor parte del encuentro, incluso dispuso de una ventaja de cinco goles, pero se llegó a los minutos finales con la emoción esperada por todos, con remontada portuguesa. El avilesino Abel Serdio formó parte del siete inicial y marcó un gol.