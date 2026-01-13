El Alimerka, sólido en casa, corto a domicilio: así es el análisis de la primera parte del campeonato
El equipo ovetense, dominador de los últimos encuentros en el Palacio, echa por tierra en cuartos concretos la oportunidad de ganar fuera y meterse en zona de play-off
Lograda aparentemente la ansiada estabilidad en casa, al Alimerka Oviedo le está faltando algo, una pizca de solidez, para refrendar su buen momento fuera de casa y situarse en puestos de play-off de ascenso. El conjunto que dirige Javi Rodríguez ha sido capaz de ganar con cierta solvencia sus últimos tres compromisos al amparo del Palacio de los Deportes, pero está dejando escapar victorias a domicilio que parecen asequibles e incluso a veces encaminadas. El domingo, en San Sebastián, fue un último cuarto en el que solamente fue capaz de anotar 9 puntos. En la visita precedente, en Zamora, el OCB padeció un pésimo tercer cuarto (33-16) en el que dilapidó toda la ventaja que llevaba al descanso. Finalmente, cayó en la prórroga en un cara o cruz. Uno de esos triunfos hubiera sido un salto.
Al menos, el conjunto ovetense puede presumir de haberse convertido en un local dominante. Después de perder tres de los cuatro primeros partidos en el remozado Palacio (bien es cierto que dos de ellos ante dos potencias de Primera FEB como el Estudiantes y el Obradoiro), el OCB se ha estabilizado y ha ganado sus tres últimas citas, todas ellas con cifras cercanas a los cinco mil espectadores en las gradas. El partido ante el Alega Cantabria (97-79) y frente al Fibwi Palma (83-64) los resolvió con facilidad insultante, y el Ourense de Moncho López cayó por un apretado 75-73, pero en un choque en el que los locales llevaron siempre la iniciativa. El balance casero del Oviedo es de cuatro victorias (hay que sumar la lograda ante el Tizona, 93-80) por tres derrotas, mientras que el que exhibe a domicilio es de 3 triunfos (Palmer, 57-78; Fuenlabrada, 71-92, y Alicante, 88-89) por cinco derrotas. El sábado se presenta ante los de Javi Rodríguez otra oportunidad de ganar en casa. Será el colista Melilla el encargado de cerrar la primera vuelta.
