La delantera del Avilés, en cuadro para enfrentarse al filial del Athletic
Raúl Rubio trabaja al margen por molestias en el hombro y todo apunta a que Santamaría será el encargado de liderar el ataque
Todo apunta a que Dani Vidal tendrá que rascarse la cabeza de cara al encuentro del Avilés ante el filial del Athletic. La derrota blanquiazul ante el Pontevedra terminó con Raúl Rubio tocado tras una dura caída sobre su hombro, algo que no le ha permitido entrenarse durante estos días con el resto de sus compañeros. A eso se suma, además, que Javi Cueto, máximo goleador del club, estará fuera al menos un mes. Por todo ello, el técnico catalán parece que tendrá que buscar un nuevo "hombre gol" para tratar de asaltar Lezama.
Todo hace indicar que Santamaría será el encargado de liderar el ataque del Avilés en tierras vascas, al igual que ya hizo en la última victoria avilesina ante el Racing de Ferrol. Natalio, capitán, podría ser otra de las opciones, aunque tiene menos papeletas. Donde también hay dudas es en el centro de la zaga. Borja Granero, que salió con molestias del partido contra el Pontevedra, ya se ha vuelto a ejercitar con el equipo, pero Julio Rodríguez se perdió la sesión de ayer por un proceso gripal.
