De Gijón a lo más alto: Miguel Llaneza, campeón de España de ciclocross, compagina el oro con el taller de bicicletas

Miguel Llaneza vive, literalmente, rodeado de bicicletas las veinticuatro horas del día. Tanto es así que el pasado fin de semana, después de pasar la semana entera trabajando como mecánico, se proclamó campeón de España de ciclocross en la categoría Máster 30, un oro que resume mucho más que una carrera ganada: la historia de alguien cuya vida, dentro y fuera de la competición, gira siempre alrededor de la bici. Él mismo lo resume sin rodeos: "24/7 las bicis".

Miguel Llaneza, campeón de España de ciclocross en categoría de más de 30 años. / Ángel González / LNE

Campeón de España Máster 30

El gijonés se impuso en el Campeonato de España por categorías, una prueba que, como explica, se decide por edades y niveles, y en la que logró la victoria en Máster 30. Compite como amateur y defiende los colores del Cayón Bike Team, el equipo vinculado a la tienda en la que trabaja. "Tenemos el equipo patrocinado por la tienda y luego otros apoyos externos que nos ayudan con material, fisioterapia o pequeñas ayudas", señala, una fórmula que le permite seguir compitiendo sin dejar de lado su trabajo.

El ciclismo llegó a su vida muy pronto. Empezó a montar en bici con siete años, empujado por una tradición familiar clara. "Tanto mi padre como mi abuelo fueron ciclistas", recuerda, y ese legado terminó marcando su camino. Aunque de niño practicó otros deportes, como fútbol o baloncesto, todo cambió el día que decidió rescatar una bicicleta olvidada de su hermano. "Estaba ahí tirada. Un día dije: quiero andar en bici", cuenta. "Mi abuelo se volvió loco de contento", confiesa, y aquel gesto fue el inicio de todo.

De la carretera al ciclocross

Durante años se formó en el ciclismo de carretera, primero a nivel amateur y después en equipos semiprofesionales. Con el paso del tiempo y la llegada del trabajo, decidió dar un giro a su manera de entender el ciclismo. "Con el trabajo dejé un poco la carretera y me enfoqué más en disfrutar de la bici", explica. El ciclocross encajó perfectamente en esa nueva etapa. "Es una disciplina que me gusta bastante, es más corta, se prepara más fácil y es divertida", señala, además de permitirle compaginar entrenamientos y vida laboral.

Cuatro temporadas, cuatro medallas

A partir de 2018 empezó a centrarse más en la modalidad, preparándola de forma específica desde 2020. La regularidad define su trayectoria reciente. En cuatro temporadas en su categoría ha subido siempre al podio del Campeonato de España. "Llevo cuatro años y fueron cuatro medallas", resume. El balance es claro: oro el primer año, plata el segundo, bronce el tercero y, ahora, de nuevo oro. A ello se suman dos títulos más en la prueba de Team Relay, logrados en 2024 y 2025.

Esta última temporada tuvo un significado especial. Además del oro nacional, logró por fin ganar la Copa de España, un objetivo que llevaba tiempo persiguiendo. "Era una espinita que tenía desde que empecé", reconoce, después de haberla perdido dos veces en la última carrera por detalles mínimos. La victoria fue aún más simbólica al llegar en Las Mestas, en Gijón. "En cuatro años todavía no había conseguido ganar en casa", admite.

Trabajo en el taller y entrenamientos exprés

Miguel lleva casi siete años trabajando en Cayón Bikes, en la calle Ezcurdia, donde empezó en el taller y hoy es el responsable. "Es estar reparando, gestionando pedidos y atendiendo a los clientes; aquí todos hacemos un poco de todo", explica. Los entrenamientos se encajan como se puede. "El tiempo es corto, pero intentamos aprovecharlo al máximo", cuenta, con rutas habituales por La Pola, el Alto de la Madera o La Providencia.

En la tienda cuelgan los maillots del equipo, ediciones especiales y los suyos propios, junto a las medallas. Un pequeño museo que resume su trayectoria.

Ahora toca disfrutar de lo conseguido, pero el gran objetivo ya está marcado. En 2027, el Campeonato de España de ciclocross se disputará en Gijón, en Los Pericones. "Me gustaría volver a ganar aquí", reconoce. Sería cerrar una historia que empezó en un trastero y que, desde entonces, siempre ha rodado sobre dos ruedas.