Guille Maguregui, la perla de la natación asturiana que bate récords de España con solo 15 años

Guille Maguregui tiene 15 años, cursa cuarto de la ESO y ya ha logrado algo reservado a muy pocos nadadores de su edad: batir un récord de España. El joven gijonés firmó recientemente la mejor marca nacional de 15 años en el 100 estilos, con un tiempo de 57.60, un registro que confirma una progresión constante. Él mismo explica que empezó a nadar “con ocho o nueve años”, casi sin darle importancia, y que poco a poco fue avanzando en el Grupo Covadonga hasta situarse al nivel actual. Su evolución es prometedora.

Hace dos temporadas, “Magu”, como le llaman sus amigos, se proclamó campeón de España infantil. Este curso ha sido el del gran salto. “He batido el récord de Asturias (en su categoría) en 100 y 200 metros libre; en 50 braza, en 100 espalda, en 100 mariposa y en 100 estilos en piscina corta”, detalla. Una lista que amplía varios récords regionales conseguidos previamente y a la que ha conseguido añadir su primer récord de España. Lo ha logrado a base de trabajo y constancia.

Guille Maguregui / LNE

Su día a día transcurre en la piscina, donde entrena seis días a la semana. Guille detalla que lo habitual son “tres horas y media de lunes a viernes y dos y media los sábados”, una carga elevada que asume con naturalidad. La natación ocupa un lugar central en su vida y admite que “aunque muchas veces no apetezca ir a entrenar, es más importante de lo que parece”.

En competición, la edad pasa a un segundo plano. La natación se rige por tiempos y eso le lleva a nadar habitualmente en series absolutas, junto a rivales varios años mayores. Su padre, Guillermo Blanco, lo resume de manera sencilla: “Si tienes la marca y nadas con los mejores, da igual la edad”. En Asturias incluso ha logrado imponerse a nadadores absolutos, una situación que sorprende al público cuando, en la presentación de las series, aparece como nadador nacido en 2010 entre competidores del 2003 o 2004.

Guille Maguregui / LNE

Hay cierto ritual para conseguir estos tiempos. Al menos, así lo reconoce Guille. Siente “adrenalina”, y la concentración es tan alta que apenas es consciente de lo que ocurre a su alrededor. “Estás tan metido en la prueba que no sabes ni en qué estás pensando”, explica, antes de asumir con una sonrisa que “tanto trabajo es para un minuto, pero es lo que hay”.

A pesar de la exigencia deportiva, Maguregui asegura que compagina bien la natación con los estudios. Cursa cuarto de la ESO en el colegio de La Corolla y afirma que “a nivel de estudios voy bien, normal, no me supone ningún problema”. Eso sí, reconoce que todavía no tiene claro qué bachillerato elegirá ni qué quiere estudiar en el futuro, una decisión que deberá tomar este mismo curso.

Su estilo favorito es el crol, y cuando piensa en referentes no duda en señalar a Luca Hoek, uno de los grandes nombres de la natación española actual. Mirando al corto plazo, su objetivo es claro. Este año quiere “quedar lo mejor posible en los Campeonatos de España o intentar ser campeón de España”, con la vista puesta especialmente en el Campeonato de España de invierno, previsto para el mes de marzo.

Más allá de los resultados, Guille tiene claro el papel que juega la natación en su vida. Para él es “bastante importante”, una parte esencial de su día a día que le ha enseñado a entrenar, competir y convivir con la exigencia. Con solo 15 años, su nombre ya empieza a asomar entre los mejores, y su evolución invita a pensar que lo visto hasta ahora es solo el comienzo.