Isabel Barreiro, pletórica tras su increíble última marca: "Buscaré el podio en el Nacional de cross"

Hace un par de semanas, cuando ganó la San Silvestre de Gijón por séptimo año consecutivo, Isabel Barreiro avisaba de que se encontraba en gran momento de forma y de que la prueba de fin de año había sido un buen test para su siguiente reto, los 10 kilómetros de Valencia. No hablaba por hablar. La atleta gijonesa realizó en la ciudad levantina la cuarta mejor marca española histórica de la distancia, 31 minutos y 31 segundos, y disfrutó de "unas sensaciones en carrera muy buenas". Ya de descanso en su domicilio, Barreiro piensa en sus próximos retos: acabar bien la temporada de cross, a ser posible subiéndose al podio del Nacional, y afrontar con garantías la temporada de asfalto y pista.

Los 10 kilómetros de Valencia, oficialmente 10K Valencia Ibercaja by Kiprun, resultó una carrera espectacular, tal y como anunciaban las previsiones. En meta se reunieron más de 15.000 atletas, y se batieron varios dos récords europeos y 18 nacionales de diversos países. La carrera estableció nuevos récords de Europa tanto en categoría masculina como femenina, además del récord de España masculino.

El sueco Andreas Almgren se impuso en la prueba con un tiempo de 26:45, marca que le permitió batir los récords de Suecia y del continente. En categoría femenina, la británica Eilish McColgan logró la plusmarca de Europa y de Gran Bretaña con un registro de 30:08. También se batió el registro nacional de España, a cargo de Said Mechaal (27:25).

"Es una pasada", confirma Barreiro, que explica: "Hacen la primera salida a las nueve y media de la mañana y la última a las diez y pico, por seguridad, porque se junta muchísima gente y como alguien se caiga en esa marabunta no se levanta. El circuito es inmejorable, las calles son muy amplias, la meteorología siempre acompaña...".

En esas circunstancias idóneas vio Isabel Barreiro el premio a su progresión en la distancia de los 10 kilómetros, que corre desde que era sub-23. Hizo su mejor marca personal, la cuarta española de la historia y el récord de Asturias. "No me puedo quejar", dice sonriente la gijonesa.

Los retos se suceden rápidamente para la deportista asturiana, que tras el paréntesis del asfalto de la San Silvestre y la prueba valenciana regresa para el final de la temporada de cross. "Me voy un poco al barro", anuncia Barreiro, que confirma su presencia en el cross de Elgoibar, uno de los de mayor prestigio del calendario, y a renglón seguido en el Campeonato de España de la especialidad. Un Nacional al que acudirá con la selección asturiana y en el que tiene puestas grandes expectativas. "El objetivo es correr lo mejor posible, buscaré el podio. No sé exactamente quién va a correr ahí, pero caro va a estar casi seguro. Es un campeonato de España y hay gente muy buena. María Forero, la mejor de cross en España, supongo que estará. De lo que estoy cien por cien segura es de que va a haber que pelearlo".