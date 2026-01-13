Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Lobas Oviedo, una cantera en crecimiento constante

Catorce equipos conforman la cantera del Lobas Oviedo, club que cumple 40 años en 2026 y que sigue creciendo. La entidad aprovechó los prolegómenos del partido de la División de Honor Oro del pasado sábado ante el Mislata para realizar la presentación de sus categorías inferiores, verdadero orgullo del club. Fue la primera presentación sin Javier Elósegui, verdadera alma del Oviedo, fallecido el pasado mes de junio. Fue su sucesora en la presidencia, Paulina Guerrero, la que ejerció de anfitriona de un acto al que asistieron, entre otros, la concejala de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez, y el presidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, Juan Arribas. A la pista saltaron todas las jugadoras (en la imagen), desde las más pequeñas del Baudio Arce Juan Rodríguez Muñiz prebenjamín hasta las componentes de la primera plantilla, que lucha por subir a División de Honor.

