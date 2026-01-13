El Visiola Rollán se prepara para una fiesta del hockey patines asturiano: "Hacía falta un partido así"

Pocas veces hay un favorito tan claro como en el partido de hockey sobre patines que esta noche acoge el pabellón Visiola Rollán de Mieres (20 horas). El eNe Oposiciones CP Mieres, colista de los equipos que siguen en competición en la Ok Liga (el Coruña renunció hace unas semanas) recibe al Telecable, líder y quizás el equipo más en forma del momento. Las gijonesas, ante el reto de confirmar su dominio. Las locales, con una plantilla en su mayoría muy joven, entre la ilusión y los nervios ante una cita de semejante calado. Pocas caras más reconocibles para el club mierense que Ainara Anido, turonesa del Telecable, y familiaridad absoluta en las fabriles ante las dos gijonesas del rival, Mili Puig y Lúa Alcaraz. Las tres se congratulan del regreso de los derbis regionales en la élite.

La voz de la experiencia

Mili Puig pone la voz de la experiencia en el tierno eNe Oposiciones Mineras. A sus 29 años, ya conoce lo que es jugar en la máxima categoría, con el Cuencas Mineras y en el propio Telecable. Pese a todo, tiene algunas mariposas en el estómago: "Jugar contra el Telecable siempre tiene su nerviosismo, es contra mi exclub al fin y al cabo". Estuvo desde los 6 años hasta los 18 en la entidad de La Calzada, con la que llegó hasta el primer equipo.

Puig es consciente de la dificultad del choque de esta noche. "Sabemos que hay mucho nivel, pero lo importante es competir, que las niñas aprendan a competir", dice una y otra vez la gijonesa, que opina que "la clave va a ser la defensa, si tenemos una oportunidad será a partir de estar muy concentradas, que no nos filtren pases por el medio, y salir a la contra". Mili ve superados los problemas defensivos iniciales del equipo, que derivaron en sonoras goleadas. "Lo que más me presta es ver las caras de las pequeñas cuando están en pistas como la del Palau: ‘madre, si estamos en el María Víctor’", dice con una sonrisa Puig.

La ilusión de la primera vez

Si la plantilla mierense se puede dividir entre mayores y pequeñas, Lúa Alcaraz se sitúa indudablemente en este segundo grupo. Con 20 años, escenifica perfectamente la ilusión de la primera experiencia en la élite. "Es un sueño llegar a lo más alto, jugar contra el que es el mejor equipo y contra gente que siempre he admirado, como Tasha (Lee, entrenadora del Telecable), que me entrenó muchos años. También tengo una relación especial con Aine, la portera".

Canterana del Telecable de los 5 años a los 16, Lúa no espera facilidades para hoy. "Voy a disfrutar mucho del partido, y también a sufrirlo porque es literalmente el mejor equipo del mundo. Espero que jugar en nuestra pista nos dé un punto a favor y también que se vea reflejado el trabajo que estamos haciendo, aunque no se haya visto reflejado en los puntos. Queremos plantar cara, nos hace mucha ilusión".

Esperando por el derbi en Mieres

Ainara Anido es la otra cara de la moneda, mierense (turonesa, para ser precisos) en el Telecable y con pasado abundante en el Mieres, donde jugó seis años, y en el Cuencas Mineras, del que fue máxima goleadora en la Plata Femenina. No esconde que el de hoy es un día especial para ella: "Desde que ascendieron llevo pensando en este partido".

Ainara Anido posa en el pabellón de Mata Jove antes de un entrenamiento del Telecable. / Ángel González

"Es un partido que ya hacía falta que se jugase en Asturias, hacía muchos años. Sobre todo por los niños de las dos canteras, va a estar muy guapo", opina Ainara, que confiesa que "a priori deberíamos ser bastante superiores, pero no nos podemos confiar y dejar que ellas lleven el ritmo del partido. No espero un partido fácil, va a estar muy peleado. La grada apretará y eso va a ser lo guay", dice la jugadora, que está ante su temporada con más participación en el Telecable.