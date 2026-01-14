Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasAgencia de Salud PúblicaCalor en AsturiasGasolineras Asturias
instagramlinkedin

El Codema festeja su 75o aniversario con un amplio programa

Habrá torneos, encuentros con exalumnos y una gala conmemorativa de su equipo

Por la izquierda, Pablo Blanco, Jorge Pañeda, Oliver Suárez, Francisco Javier Pavón, David Boto y Carlos Argüelles, ayer, en el Ayuntamiento. | LUISMA MURIAS

Por la izquierda, Pablo Blanco, Jorge Pañeda, Oliver Suárez, Francisco Javier Pavón, David Boto y Carlos Argüelles, ayer, en el Ayuntamiento. | LUISMA MURIAS

Demi Taneva

Demi Taneva

Gijón

La sección de baloncesto del Corazón de María conmemorará su 75º aniversario con un programa de actividades que se desarrollará a lo largo del curso, con el objetivo de celebrar la continuidad del deporte escolar y rendir homenaje a todas las personas que han formado parte de su historia.

El coordinador de Deportes del Codema, Francisco Javier Pavón, puso en valor ayer que la sección cuenta actualmente con unas 150 personas, desde alumnado de Primaria hasta un equipo sénior formado por padres, y remarcó las dificultades actuales para mantener el deporte escolar frente al auge de los clubes federados. "Somos una pequeña resistencia que quiere seguir ahí", señaló.

El programa incluye iniciativas varias. Entre ellas destaca el torneo solidario de baloncesto 3x3, previsto para el mes de febrero, y un encuentro con colegios claretianos de otras ciudades, como Bilbao, Aranda de Duero o Madrid, que se celebrará en mayo y combinará deporte y convivencia. También se prevé la organización de un clínic para entrenadores, una gala conmemorativa y una fiesta final abierta a la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents