De Corvera al liderato mundial: Israel Amorín brilla en la Copa del Mundo de parabobsleigh

Israel Amorín ha vuelto a situar al parabobsleigh asturiano en lo más alto del panorama internacional. La versión adaptada del bobsleigh (trineo individual, sin motor y bajada cronometrada) ha visto al deportista corverano arrancar la nueva temporada de la Copa del Mundo con un oro y una plata en la histórica pista de Lillehammer (Noruega), unos resultados que le colocan al frente de la clasificación general.

Israel Amorín / LNE

El inicio no pudo ser más prometedor. Amorín fue segundo tras firmar una gran regularidad en las dos mangas de la jornada inicial. Remató con una victoria gracias a sendos segundos puestos parciales. Un balance que le permite compartir liderato con el estadounidense Robert, con quien mantiene un pulso directo en la general. «Mi objetivo era pelear por las medallas y lo conseguí», asegura el campeón.

El contraste con las dos últimas temporadas es evidente. Amorín reconoce que el punto de inflexión ha sido inmediato desde el primer día en pista. «Las dos temporadas anteriores fueron bastante malas, no conseguí ninguna medalla y el mejor resultado fue un sexto puesto. Este año cambió todo. Desde los entrenamientos ya estaba siempre delante», señala.

Uno de los grandes méritos del resultado está en la preparación. Amorín llegó a Noruega sin apenas contacto previo con el trineo durante la temporada. «Era la primera vez que cogía un bobsleigh (trineo) este año. Yo entreno en el gimnasio, pero no tengo pista. Otros países pueden entrenar en casa y eso se nota», explica. Aun así, decidió adelantar el viaje y aprovechar unos días de entrenamientos abiertos en Lillehammer. «Me comí las uvas y al día siguiente cogí el avión», cuenta.

Israel Amorín / IBSF

La mejora en las condiciones también ha influido. Tras años costeándose gran parte de los desplazamientos, incluso viajando por carretera desde Asturias hasta Noruega, ahora cuenta con el respaldo federativo. «No me quejo. La federación me paga las inscripciones desde hace años y ahora también el avión, el coche y el hotel. Todo eso influye, claro», reconoce el deportista, que compite bajo el paraguas de la Federación Española de Deportes de Hielo y de la Federación de Deportes de Invierno del Principado.

Por delante, el calendario no da tregua. El asturiano se encuentra ya en Letonia, donde se disputarán las cuatro carreras restantes de la Copa del Mundo, antes de poner rumbo a Suiza para el Campeonato del Mundo en St. Moritz. «Son seis carreras en total y va todo por puntos. Ahora mismo vamos empatados en el liderato, así que va a estar muy apretado», apunta.

Más allá de los resultados, Amorín mantiene una reivindicación clara: el reconocimiento paralímpico del parabobsleigh. «Es la tercera vez que lo llevan a votación y nos dicen que no. Hemos cumplido los requisitos de países y continentes, pero no nos dan una razón concreta. Son cosas que se me escapan», lamenta, sin perder la esperanza de que la disciplina pueda entrar algún día en el programa de los Juegos Paralímpicos.

Así continúa su particular historia de superación de Israel Amorín, quien en 1998, cuando tenía 21 años, sufrió la amputación de su pierna izquierda a consecuencia de un accidente laboral. Se prometió entonces brillar en un deporte. El bobsleigh ya tiene en Corvera al líder de la Copa del Mundo.