Guzmán Ortega desvela una de las claves para que el Avilés vuelva a la senda de la victoria: "Nos da una pequeña ventaja"

"Nuestros partidos están en ser un equipo y competir cada balón y cada duelo". Guzmán Ortega, lateral derecho del Avilés, analizó el momento de forma del conjunto blanquiazul y desgranó algunas de las claves para que el cuado avilesino pueda volver a la senda de la victoria ante el filial del Athletic, rival al que se enfrentan el próximo viernes a las 21.15 horas. "Vamos a poner todo de nuestra parte para ir a Lezama y romper esta mala racha", aseguró.

"Lezana es un escenario bonito y, además, el campo estará en un estado espectacular", señala Ortega, que afirma que toda la plantilla está "con ganas de romper la mala racha en la que estamos para volver a competir y pelear por sumar puntos". "Estamos en una dinámica negativa, pero trabajamos bien y todos tenemos ganas de salir", añadió el jugador cedido por la Cultural Leonesa.

Para Ortega una de las claves para hacerse con los tres puntos en tierras vascas estará en "ganar los duelos individuales". "Es lo que nos da una pequeña ventaja", indicó el defensor, al que el estilo del Avilés y el Athletic le parece que son "similares". "Todos sus jugadores son muy dados a correr hacia adelante", añadió.

Aunque en el último encuentro ante el Pontevedra Ortega no salió de titular, el palentino asegura estar "muy contento" en su estancia en el Suárez Puerta. "El grupo que se ha formado es espectacular, hay muy buen ambiente. Tengo ganas de seguir aportando y de dar todo lo que pueda para el beneficio del equipo, quiero seguir aprendiendo", subrayó.