Manel toma las riendas del Langreo para escapar del descenso en Segunda Federación: "Hay plantilla"

La Unión Popular de Langreo ha hecho oficial la incorporación de Manel Fernández como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico avilesino asume el banquillo tras la dimisión de Pablo Acebal después de la derrota por 0-3 ante el Marino de Luanco en la pasada jornada, un resultado que dejó al equipo tercero por la cola con 15 puntos.

Manel Fernández, que cuenta con una amplia experiencia en la categoría, se compromete con el Langreo hasta final de temporada. En Segunda Federación ha dirigido al Marino de Luanco y al Compostela. Su trayectoria como entrenador se completa con etapas en el Mosconia y el Praviano.

El nuevo técnico dirigió ayer su primera sesión al frente del equipo en el Nuevo Ganzábal, con el foco ya puesto en el próximo compromiso liguero, el domingo a las 19.00 horas ante el Deportivo Fabril, un encuentro clave para intentar cambiar la dinámica.

Manel, nuevo entrenador / UD Langreo / LNE

En sus primeras declaraciones como entrenador del Langreo, Manel Fernández ha reconocido la rapidez con la que se produjo su llegada al club. "Fue todo muy rápido y prácticamente no te da tiempo a nada", explicó, antes de subrayar la dificultad del momento y la importancia del aspecto mental. "Esto es más una cuestión mental que física. Es difícil de gestionar, pero creo que plantilla hay suficiente y que el Langreo puede hacerlo perfectamente", comentó. El técnico incidió en la necesidad de recuperar confianza y competir mejor. "Necesitamos reactivarnos, volver a coger confianza, porque esto va mucho de confianza. Yo vengo a ayudarles y a motivarles. Lo principal es ganar un partido y esperemos que sea el domingo".

Sobre el camino a seguir, Manel Fernández apostó por la versatilidad y la solidez defensiva. "En esta categoría hay que competir y bajar los goles en contra. Si somos capaces de cerrar porterías a cero, el equipo va a ir más hacia arriba que hacia abajo", señaló.

Respecto al Deportivo Fabril, rival del estreno, anticipó un partido exigente. "Es un equipo joven, que te va a monopolizar con el balón, con lo cual tendremos que trabajar muchísimo ese día defensivamente", asegura el técnico antes de añadir que "es batible exactamente igual que todos los demás".

Sergio Neira, nuevo fichaje

Además del relevo en el banquillo, el Langreo ha cerrado el fichaje de Sergio Neira, delantero de 20 años natural de Turón y procedente del Real Valladolid Promesas para reforzar la parcela ofensiva. Ocupará el puesto dejado por Miguel Ángel Guerrero. Esta temporada ha disputado seis partidos con el filial pucelano, en los que ha anotado un gol.

Sergio Neira, nuevo fichaje / UD Langreo

Formado en las categorías inferiores del Real Oviedo, Neira jugó en el Real Valladolid en su último año como juvenil y debutó ese mismo curso en Segunda Federación. En su primer año como sénior fue un habitual en el Promesas, sumando una treintena de partidos y siete goles. Su polivalencia le permite actuar tanto como delantero centro como en posiciones de banda.