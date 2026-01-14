"No podemos permitirnos fallos, pero tenemos equipo para ganar a cualquiera en este Europeo"

Parece que fue ayer cuando metió la cabeza en la selección española de balonmano, pero Abel Serdio (Avilés, 1994) ya es el segundo jugador más veterano del combinado de Jordi Ribera, solo superado por Alex Dujshebaev. Pocos días después del nacimiento de su primera hija, el componente del Wisla polaco se muestra expectante ante el comienzo del Campeonato de Europa, un torneo que se presenta extremadamente complicado para España por los rivales que va a tener. De mano, Serbia (jueves, 18 horas), antes de medirse el sábado a Austria y acabar la fase de grupos el lunes contra el coco Alemania. El asturiano sabe la cuesta está empinada, pero cree que el combinado español responderá: "Tenemos equipo para ganar a cualquiera". Después de una jornada maratoniana que incluyó desplazamiento a Dinamarca y entrenamiento, el jugador avilesino atiende a LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Cómo llega el equipo al inicio del torneo?

-Con ganas y con ilusión del primer partido contra Serbia. Es verdad que el TIE (Torneo Internacional de España) no lo hemos acabado como deberíamos, perdimos contra Portugal en un partido en el que creo que tuvimos bola para ponernos seis o siete arriba. En los últimos 15 o 20 minutos nos desinflamos, cometimos errores en ataque y en defensa que no pueden pasar, no nos los podemos permitir. Lo hemos analizado, hay cosas que mejorar porque el Europeo es una competición más dura que un Mundial, no hay rival en el grupo con el que te puedas relajar y perder una ventaja que tenías por acumular fallos, algunos tontos. De todas formas, hicimos un partido serio contra una muy buena selección y nos podemos quedar con cosas muy buenas que seguro que se verán reflejadas ante Serbia, un rival que conocemos bien.

-El grupo que ha tocado en la primera fase es de órdago.

-Si ya un Europeo es difícil de por sí, el grupo que nos ha tocado es de los más difíciles, si no el que más. Alemania puede ser la que tenga más nombre, pero las otras selecciones cuentan con jugadores en muy buenos equipos. Al primer rival, Serbia , nos hemos enfrentado en el último tramo de año y han sido partidos muy difíciles. Contra Austria tenemos la espina de hace dos años, cuando quedamos eliminados en la fase de grupos del Europeo por perder contra ellos. Tienen jugadores muy buenos y hacen muy bien un sistema de siete contra seis que a su entrenador, Iker Romero, que mucha gente le conocerá, le gusta mucho. Como último escalón a subir tenemos Alemania. Sabemos que tenemos que salir a tope y aprovechar las oportunidades que tengamos de mantener la ventaja en los dos primeros partidos, si podemos cogerla, y a Alemania le tenemos ganas nos eliminó en las semifinales de los Juegos de París y también nos habíamos cruzado entonces en el grupo. Fueron dos derrotas duras en dos partidos que pudimos ganar. Nivel tenemos para batir a todas las selecciones.

-El sistema de competición hace casi imprescindible hacer una buena fase de grupos.

-Sí, se arrastran los puntos, con lo que te ayuda mucho en la "main round", es importante sacar los máximos puntos posibles porque la fase siguiente es mucho más complicada, con las mejores selecciones.

-¿Y cómo llega Abel Serdio a nivel individual?

-Llego bien, tuve una lesión que me tuvo de baja mes y medio o dos meses, antes de la última concentración de la selección. Rompí un ligamento del dedo y me tuve que operar. Estaba en la lista, pero hablé con Jordi y no hubo más remedio que quitarme. Pero conseguí llegar y me veo bien, en forma.

-Ha sido un fijo últimamente para Jordi Ribera.

-Desde que entré en mi primer campeonato, el Mundial de 2023, en el que fuimos bronce, veo y noto la confianza que tiene él en mí y me siento orgulloso. Entré como nuevo, como un jugador en busca de asentarse, Era uno de mis objetivos personales y deportivos.

-¿Qué le pide el seleccionador dentro de la cancha, más en ataque o en defensa?

-Me pide que reine en las dos facetas. Yo siempre había destacado por ser más atacante, pero en el Wisla he ido ganando más peso tanto en ataque como en defensa y ello me ayuda a rendir a mayor nivel en la selección. El estilo de balonmano actual, rápido, no deja hacer cambios ataque-defensa y te exige tener en ciertas posiciones gente que pueda atacar y defender. En eso he notado más y más confianza de Jordi.

-La selección parece no dejar de renovarse, pero suele competir siempre a nivel alto.

-Es verdad que en los dos últimos campeonatos, Mundial y Europeo, nos hemos dado dos batacazos gordos, sobre todo en el Europeo, donde quedamos eliminados en la fase de grupos. En el último tramo olímpico, sobre todo después de los Juegos, Jordi ha ido metiendo jugadores nuevos, sobre todo jóvenes. Hay un proyecto de la federación, que hace jornadas intensivas de entrenamiento con gente joven, y luego me he dado cuenta de que los jóvenes que entran han estado ahí. Ahora soy el segundo no con más internacionalidades, pero sí con más años, detrás de Álex. Es lo que hay (se ríe).

Serdio, durante el último partido preparatorio de la selección española. / RFEBM / J. L. Recio

-Lleva seis años en el Wisla, ¿está asentado en Polonia?

-Sí, totalmente. No aprendí polaco, que es muy difícil, pero mejoré el inglés, que era mi asignatura pendiente (se ríe de nuevo). Estoy muy contento allí, hemos crecido mucho en los últimos años, de no poder competir con el Kielce a pelar con ellos por las ligas y a ganarlas en los dos últimos años. Además, somos fijos en la Champions League, algo que antes no pasaba. El proyecto apunta a que va a seguir creciendo y a que los objetivos van a ser más y más grandes.

-El panorama no es tan alentador en España.

-Viendo como está el balonmano en algunos países, da pena que aparte del Barça no surja ningún proyecto contundente en España. Sé que son condiciones difíciles y que esto no es fútbol, pero en los últimos años ha ido creciendo la asistencia de gente en los pabellones, los equipos se profesionalizan más (el año pasado la liga pasó a ser oficialmente de carácter profesional) y eso puede ayudar a tener esponsors, que es lo que necesitamos, dejar de vivir de las subvenciones públicas. A corto plazo es difícil que sea como la liga alemana, en la que hay cinco equipos luchando por el título, pero ojalá que fuera como en Polonia, que hay dos, Hungría o Francia.

-Y en Asturias pinta peor aún. Desapareció el equipo de La Calzada, que estaba en la élite, y el Confía Base está en la zona baja de la segunda categoría.

-Sé que el Base está en una posición difícil, esperemos que en la segunda vuelta lo consiga arreglar, aunque la División de Honor Plata está muy apretada. Es una pena que no haya algún proyecto más. Hace años el Juanfersa estuvo en División de Honor, allí estuve yo y también viví el descenso. En Avilés también están intentando hacer un proyecto a largo plazo... esperemos que se metan varias empresas, que apuesten fuerte, que es lo que pasa en el resto de Europa. Es la manera de asentar unas bases que te permitan crecer.