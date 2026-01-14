De quebradero de cabeza en verano a la confianza total en enero: uno de los puestos de la defensa, asunto zanjado en el Avilés

Uno de los puestos en el Avilés que más dudas ha generado en lo que va de temporada es el de lateral izquierdo. Es la única posición que no ha cambiado desde la pasada temporada, en Segunda Federación, y ello ha generado cierto debate entre la afición blanquiazul, que cree que puede haber un cierto margen de mejora en esa zona del campo. Pero la confianza por parte del club en los dos hombres que juegan en dicha demarcación, Osky y Viti, es máxima. Es por ello que, salvo oportunidad de mercado, se descarta fichar a un nuevo lateral izquierdo en el mercado invernal. La mejora en el rendimiento del lateral ovetense, sumado al puñetazo en la mesa que dio Viti desde su regreso en Barakaldo, dan total seguridad a los avilesinos, que priorizan, como ha informado este periódico, el fichaje de un extremo en caso de que salga Quicala.

El puesto de lateral izquierdo fue el gran quebradero de cabeza del Avilés durante el pasado mercado veraniego. El club contaba con Viti, renovado tras ser un fijo durante la campaña del ascenso, y en los meses estivales estuvo buscando un nombre que le hiciese competencia por el puesto. Finalmente, en una decisión un tanto sorprendente, en los últimos días de agosto se volvió a firmar a Osky, jugador que se había descartado a principio de verano.

Tras la derrota del Avilés ante la Ponferradina, Dani Vidal dejó fuera de sus planes a Viti, dándole la titularidad a un Osky que, aunque en Segunda Federación había sido suplente habitual, fue creciendo con el paso de los partidos. El ovetense ha acumulado a lo largo de esta campaña cerca de mil minutos repartidos en catorce encuentros, doce de ellos como titular. Parecía que el puesto de lateral izquierdo era suyo, hasta que en Lasesarre, casa del Barakaldo, cambiaron las cosas. El asturiano tuvo que retirarse lesionado y en su lugar entró Viti dejando muy buenas sensaciones.

Golpe sobre la mesa

En ese encuentro el lateral leonés fue clave para uno de los goles del Avilés, además de mostrarse muy seguro en la parcela defensiva, su especialidad. Su buen hacer hizo que fuese el titular en los siguientes dos encuentros, contra Tenerife y Racing de Ferrol, hasta que una lesión en el sóleo lo ha vuelto a dejar en el dique seco. Esa competencia, la progresión de Osky durante estos meses y la seguridad mostrada por Viti han hecho que el Avilés haya decidido no reforzarse con un nuevo lateral izquierdo en invierno. Todos los esfuerzos se ponen en el fichaje de un extremo en el caso de que salga Quicala, además de que se está pendiente de otras posiciones por si hay movimientos durante los últimos días de enero. Además, cabe recordar que el club ya ha oficializado el fichaje de Christian Rivera, al que se espera tener disponible para finales de mes o principios de febrero. Lo que está claro es que, salvo un giro inesperado, el asunto del lateral izquierdo blanquiazul parece estar ya cerrado.