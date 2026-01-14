El Telecable, sin piedad en Mieres: gana 0-10 y tiene a tiro acabar líder la primera vuelta

El Telecable impuso la ley del más fuerte en el Visiola Rollán y no se anduvo con miramientos ante el eNe Oposiciones Patín Mieres en el derbi asturiano en la élite. El equipo gijonés, tras una primera parte en la que le costó más crear ocasiones (0-2), salió en la segunda en modo vendaval y acabó goleando sin piedad (0-10). Un triunfo que permite al Telecable acabar líder la primera vuelta si consigue derrotar al Sant Cugat el sábado, en un partido fijado a las 13 horas en Mata Jove. Una circunstancia que este año es menos importante, ya que los cuatro mejores tendrán que disputar un playoff final y la criba de la primera vuelta, diseñada para elegir a los participantes en la Copa, no afecta a las de Tasha Lee: no solamente van a quedar seguro entre las cuatro primeras, sino que, como anfitrionas, la iban a jugar en cualquier caso. No era la guerra de las locales, que tendrán que seguir ganando consistencia si quieren tener alguna opción de permanencia en la máxima categoría femenina del hockey sobre patines español.

Manejo visitante

Las cartas estaban boca arriba desde el principio. El Telecable salió con la firme intención de manejar la bola y los ritmos del partido, mientras el eNe Oposiciones trataba de tapar huecos y robar para salir a la contra. La táctica del colista se vino abajo porque, aunque logró con cierta eficacia proteger a su portera Julieta, que además paró de lo lindo, no era capaz de salir. La presión del conjunto gijonés devolvía la bola a las cercanías de la portería mierense en un visto y no visto. La estrategia del líder, sin dar resultados inmediatos, acabó imponiéndose por su propio peso. Comprobado que no eran capaces de acercarse demasiado, las de Lee probaron suerte desde lejos y así llegaron sus dos primeros goles, sendos trallazos de Marta Piquero y Nuria Almeida. Antes del segundo pudo empatar el Mieres en su ocasión más clara, un pase filtrado de Valentina Allen, "Petty", que Ari envió al larguero.

María Igualada, Angy Fernández y Laia Juan, tras uno de los goles del Telecable en el Visiola Rollán. / Fernando Rodríguez

Goleada en la segunda parte

Al descanso se llegó con el 0-2 y todo parecía visto para sentencia, habida cuenta de las dificultades que estaba teniendo el eNe Oposiciones para inquietar a Aine. Por si acaso, el Telecable entró en la pista como un ciclón, con una presión asfixiante y llegadas constantes a la portería de Paula, que relevó a Julieta y sufrió el castigo más severo. En apenas medio minuto Marta Piquero, tras combinación de Ana Catarina, y Nuria, en una jugada con rebote, pusieron el 0-4 y abrieron el camino de la goleada, que cerraron las visitantes con tantos posteriores de Ana Catarina, María Igualada, Judith Cobián, María Igualada de nuevo (de penalti), Angie Fernández y la turonesa Ainara Anido, que culminó una bonita contra. El penalti fallado por Nuria Almeida con el 0-8 en el marcador se quedó en una anécdota.