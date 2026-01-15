Dani Vidal dibuja la línea de mejora de su Avilés: "Tenemos que controlar mejor las transiciones defensivas"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, cree que la mejora del Avilés para por "mejorar las transiciones a nivel defensivo y generar ocasiones más claras". Esa es la fórmula que tratará de poner en práctica este viernes, en el encuentro que mide al cuadro blanquiazul ante el Bilbao Athletic, uno de los mejores filiales del país. Estas fueron las palabras del técnico en la previa del partido:

Parte de lesionados

“Durante la semana solo hemos estado pendientes de Julio Rodríguez. La semana pasada no pudo estar convocado por enfermedad, lo hemos recuperado durante estos días, pero preferimos que se quede hasta que se recupere del todo. Además, estamos sin Viti ni Javi Cueto.

Borja Granero y Raúl Rubio

“Borja solo hizo el primer entrenamiento aparte, el resto de la semana se ha ejercitado de manera normal. Raúl tenía molestias y le pedimos que hiciese entrenamientos en situaciones donde no sufriese impactos, para recuperar mejor su hombre. Los dos están disponibles”.

La mejora del Avilés

"Durante la semana nos centramos en las cosas que no hicimos bien ante el Pontevedra. Tenemos que controlar mejor las transiciones a nivel defensivo, que el otro día nos hipotecaron. Además, es algo en lo que destaca el Bilbao Athletic. En situaciones de área tenemos que generar ocasiones más claras, porque llegamos mucho, pero la última decisión nos hace muchísimo daño”.

El Bilbao Athletic

“Tienes unas instalaciones de Primera División, el campo es precioso. Son un equipo que siguen con el mismo entrenador que el año pasado y tienen las ideas claras. Me siento identificado con lo que proponen, son agresivos a la hora de presionar y tienen un nivel técnico altísimo. Pueden salir jugando, pero, si te despistas, te meten gol. Aquí les anularon tres tantos por fuera de juego. Son un rival muy peligroso. Si nosotros ajustamos bien nuestro bloque defensivo los podemos poner en problemas”.

Un césped en buenas condiciones

“Muchas veces no nos queremos pegar tiros en el pie jugando de cierta manera en campos que son inestables. Estamos seguros de que tendremos nuestros momentos buenos en fase ofensiva, pero ellos son un equipo que, a la mínima, te presionan arriba. Está claro que en Lezama no existirá el condicionante del campo y podremos exponer más el fútbol que tenemos”.

Babin

“Está haciendo un buen año, es muy fiable. Babin es un jugador con experiencia, que no ha sentido tanto el salto de categoría porque ya había estado en ella, además de haber jugado en categorías superiores. Sabía que iba a necesitar subir dos marchas más respecto al año pasado. Si está teniendo tantos minutos es porque creemos que nos da rendimiento”.

Sin jugadores del filial

“Llevaré a los 20 convocados de la primera plantilla. Tanto el juvenil como el filial tienen sus partidos y si no tienen opciones reales de tener minutos creo que es contraproducente convocarles. Hay muchos chicos el juvenil que entrenan con nosotros, eso les ayuda, pero así pueden jugar su partido oficial. El juvenil está arriba, quiere recuperar la categoría perdida, y en el filial están apostando para reducir los escalones de diferencia con el primer equipo”.

Las dudas con el once

“En función de lo que queramos en el lateral izquierdo, que sea más profundo o ayude más en la base, apostaremos por Osky o por Campabadal. En el medio del campo igual, si queremos más fuerza meteremos tres jugadores por dentro, o podemos salir con dos puntas para presionar y atacar la profundidad”.

El mercado

“Yo voy a contar con todos los jugadores que tenga disponibles. La experiencia me dice que hay jugadores que parece que van a salir y se acaban quedando. Cuento con los 20 jugadores disponibles y jugarán lo que creo que más puedan ayudar en el campo”.

Natalio

“Natalio se está comportando como un profesional. Evidentemente, está acostumbrado a tener más minutos, le gustaría tener más, pero también sabe de lo que le demandamos a nuestros delanteros. Está haciendo como Viti, entrenando como un animal para, cuando tenga la oportunidad, ponernos las cosas difíciles”.

Rivera

“Cada día lo vemos mucho mejor. No sé si la semana que viene estará, pero estamos viendo como va creciendo a pasos agigantados”.