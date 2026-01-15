La gesta copera del Albacete, con acento asturiano: "Lo equipararía al ascenso con el filial del Oviedo"

Con los aledaños del Carlos Belmonte a rebosar había una esperanza que se repetía entre los allí presentes. "Miguel, esto a veces pasa, esto a veces pasa", decía Fito Rodríguez. "Calla. Esto es imposible " contestó Miguel Moreno. Entre esa marabunta de afición manchega había espacio para asturianos como estos, que soñaban con una noche como la que vivieron sus hijos Riki Rodríguez y Javi Moreno a pie de campo, consiguiendo un triunfo ante el Madrid que ya es historia de la Copa del Rey. Dos horas después, entre los festejos en la grada donde se ubicaban los familiares, la confirmación de todo. "¿Qué te dije Miguel?, decía emocionado Fito. "No hubiese soñado esto en la vida", zanjó Moreno padre.

La gesta del Albacete se produjo con acento asturiano, con los ovetenses Riki Rodríguez y Javi Moreno siendo partícipes del brillante encuentro de los manchegos ante el Madrid. El primero disputó la última media hora y el segundo la totalidad del encuentro, teniendo que enfrentarse a Vinicius, Arda Guler y compañía. "No sé si es mi día más feliz como profesional, pero sin duda uno de ellos. Lo equipararía al ascenso con el filial del Oviedo o a mi debut con el primer equipo, más que nada porque los momentos de felicidad compartida son los más bonitos", destaca Javi Moreno a LA NUEVA ESPAÑA. El defensor, por encima de todo, se queda con "una satisfacción tremenda por sentir que somos capaces de rendir ante jugadores de talla mundial", prosigue el central.

"Nunca había pensado que mi chaval iba a jugar contra el Madrid"

En Albacete no estuvieron solos. A Riki lo acompañaban en la grada su padre, su hermano, su novia, tres primos y un buen amigo. "Fue una locura. Al final salimos un poco a celebrarlo, era obligatorio", reconoce su hermano Pedro. La que no pudo ir por motivos laborales fue su madre, Ana Gil, quien sufrió desde casa cambiándose de sofá en sofá durante los 90 minutos. "Me dieron envidia. Tenía que haber pedido el día de vacaciones y haber estado allí con toda la familia, pero aún así me alegro mucho por todos", reconoce orgullosa. Por su parte, Javi Moreno estaba arropado por su madre, su padre, un primo y su novia. "Nunca había pensado que mi chaval iba a jugar contra el Madrid en partido oficial. Era un partido histórico porque probablemente solo lo vas a ver una vez en la vida, había que verlo ‘in situ’ y fue espectacular", explica Miguel Moreno.

Los futbolistas siguen en una nube y sus familiares, también. "Si me lo dicen hace un mes pienso que es imposible", confiesa Miguel Moreno, al que le llegaron numerosos mensajes tras el partido. "Nos reventaron el móvil y me quedé sin batería de contestar a gente mensajes y llamadas dándonos la enhorabuena", comenta. "Impresiona ver a tu hijo jugar contra Vinicius y contra el Real Madrid, la verdad", dice Gil, quien no se olvida de los inicios de su hijo en el mundo del fútbol.

Sus inicios en el fútbol: perseverancia y pasión

"Nunca pensamos que llegaría aquí. Él insistió e insistió y ha peleado mucho". Sus primeros pasos fueron entrenando en La Ería y comenzó jugando en el Astur. "Nos quedaba cerca de casa", afirma Gil, que tenía claro las prioridades con su hijo. "Siempre estuvo con el balón debajo del brazo, pero yo me lo tomaba como una actividad extraescolar y si no llega a estudiar bien no le hubiese dejado ir a jugar al Oviedo porque el fútbol te quita mucho tiempo", expresa. Con el primer equipo azul llegó a disputar 13 encuentros, aunque su mejor versión la encontró en el Carlos Belmonte.

También tuvo pasado azul Javi Moreno, que dio sus primeros pasos en La Fresneda hasta que lo llamó el Oviedo. En el cuadro carbayón estuvo desde su segundo año en fútbol sala hasta juveniles, y tras dos años en el Llanes regresó al filial, donde consiguió un ascenso a Segunda Federación y el premio de debutar con el primer equipo de la mano de Ziganda. "No me imaginaba que consiguiera todo esto ni por asomo. A esto llegan cuatro contados, no hay más que ver el número de licencias en juveniles y los que pasan después al fútbol profesional", explica su padre.

Los dos ovetenses forman parte ya de una gesta histórica de la que también forman parte otros nombres bien conocidos en el Principado como el exdelantero azul Toché, director deportivo del cuadro manchego, o el exportero del Sporting Diego Mariño, titular en la liga. El último en llegar -y que vivió el encuentro como uno más- fue Samu Obeng, que refuerza el ataque de cara a esta segunda vuelta. Pronto, el próximo lunes, Riki, Moreno y compañía conocerán su siguiente rival, un equipo de Primera que sufrirá de nuevo lo que es el Belmonte.