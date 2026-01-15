El jugador del Avilés que se codea en cifras con los internacionales Vivian y Huijsen: esta es la estadística que lidera en Primera Federación

Aunque el Avilés está volviendo a mostrar cierta fragilidad defensiva en el 2026, hay un nombre que emerge por encima de esas dudas. Babin es el gran mariscal de la zaga avilesina y los datos avalan esa imagen. El blanquiazul es el jugador que más veces despeja por partido de toda Primera Federación y casi triplica en este aspecto a su compañero en la zaga, Borja Granero. Sus cifras le colocan al nivel de nombres como Dani Vivian (Athletic Club) o Dean Huijsen (Real Madrid). Cierto es que su versión no es tan dominante como la vista el año del ascenso, pero el de Martinica sigue demostrando que es el gran muro del Avilés.

Babin promedia 4,9 despejes por encuentro esta temporada, liderando esta estadística en Primera Federación. Por detrás tiene a nombres como Luca Lohr, Farru o Joan Martínez, aunque lejos de los registros que acumula el central blanquiazul. Esta cifra llama incluso más la atención si se compara con sus compañeros en la plantilla avilesina. Tras el de Martinica está Guzmán Ortega, que promedia 2,1 despejes por encuentro, menos de la mitad de los que realiza el que normalmente ejerce como capitán del Avilés. Su compañero habitual en la zaga, Borja Granero, realiza 1,8 acciones de este tipo por partido, mientras que Campabadal, otro de los habituales en la defensa, está en 1,9. Osky, también entre los más utilizados, realiza un despeje y medio por encuentro.

Sus datos con balón

Pero no solo a la hora de despejar balones está brillando Babin. El central es el jugador que más pases acertados realiza por encuentro, con 29,2 con un 82% de precisión en los envíos. Esto se explica, en parte, porque los pases que realiza el central son de menos riesgo que los que se realiza en otras zonas del campo, como puede ser el área rival. Eso sí, si se compara con su compañero en la zaga, Borja Granero, el martiniqués sale ganando. El valenciano realiza 19,7 pases por encuentro con un 79% de acierto. Por detrás del ex del Sporting están Gete, con 24,4 pases con un 78% de acierto; y Kevin Bautista, con 23,4 envíos con un 79% de precisión.

Babin, un fijo en la defensa del Avilés (tan solo se perdió el final del partido ante el Ourense), puede presumir, además, de ser uno de los jugadores que más balones recupera por encuentro, con 10,7; aunque no todo van a ser flores. El blanquiazul también es el jugador avilesino que más errores ha cometido que han terminado en disparo con quince. Aún así, los datos demuestran que el central es el gran muro de esta Primera Federación. Eso sí, ahora toca disipar todas las dudas generadas en este inicio de 2026, recuperando una mejor versión defensiva ante el filial del Athletic.